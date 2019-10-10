Абдиманап Жасулан Лесбекулы
Руководитель Управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, специальность «Казахский язык и литература».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2000-2003 годы - диктор, шеф-редактор и редактор Жамбылской филиал РТРК «Қазақстан»;
2005-2008 годы - собкор РТРК «Қазақстан» по Жамбылской области, журналист газеты «Тараз»;
2008-2011 годы - главный редактор, заместитель директора на телеканале «Қазақстан-Тараз» областного филиала РТРК «Қазақстан»;
2011-2013 годы - собственный корреспондент АО «Хабар» по Жамбылской области;
2013-2014 годы - собственный корреспондент телеканалов «Хабар» и «24.kz» по Акмолинской области, журналист газеты «Қазақ үні» по Акмолинской области;
2014-2015 годы - продюсер отдела новостей агентства АО «Хабар»;
В 2015 году - пресс-секретарь-руководитель пресс-службы акимата Южно-Казахстанской области;
С сентября 2015 года - пресс-секретарь-руководитель пресс-службы партии «Нұр Отан».
С мая 2016 года - руководитель Управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК.