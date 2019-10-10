Абдиканов Нургазы Абенович
Председатель Алматинского городского суда
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1988 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, доктор юридических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
- С 1982—1990 годы — служил в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР на различных должностях.
- С 1990—1996 годы — работал преподавателем, старшим преподавателем Алма-Атинской высшей школы государственного следственного комитета Республики Казахстан.
- С 1997—2002 годы — судья Алматинского городского суда.
- С 2002—2005 годы — председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда.
- С 2005—2009 годы — судья Верховного Суда.
- С 2009—2017 годы — председатель Северо-Казахстанского и Акмолинского областных судов.
- 16 июня 2017 года - Председатель Алматинского городского суда
Н.Абдиканов награжден медалями: «За безупречную службу», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» и «Астананың 10 жылдығы».
Автор монографии, ряда учебных пособий и статей.