Абдиканов Нургазы Абенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, доктор юридических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1982—1990 годы — служил в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР на различных должностях.

С 1990—1996 годы — работал преподавателем, старшим преподавателем Алма-Атинской высшей школы государственного следственного комитета Республики Казахстан.

С 1997—2002 годы — судья Алматинского городского суда.

С 2002—2005 годы — председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда.

С 2005—2009 годы — судья Верховного Суда.

С 2009—2017 годы — председатель Северо-Казахстанского и Акмолинского областных судов.

16 июня 2017 года - Председатель Алматинского городского суда

Н.Абдиканов награжден медалями: «За безупречную службу», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» и «Астананың 10 жылдығы».

Автор монографии, ряда учебных пособий и статей.