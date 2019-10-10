Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич
Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году окончил Московский горный институт ордена Трудового Красного Знамени, кандидат технических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
- В 1984 году начал свою трудовую деятельность сменным мастером Чилисайского фосфоритного рудника, начальника участка, горного мастера;
- 1989-2009 годы - различные должности на предприятиях и в государственных органах гор.Актобе и Атырау, Астане;
- 1993-1995 годы - старший научный сотрудник лаборатории прогнозирования объемов комплексного использования минерального сырья Западного отделения Национальной Академии Наук РК, г. Актюбинск;
- 1995-1996 годы - заместитель директора МЧП "Кайсаржан", г. Актобе;
- В 1996 году работал начальником отдела развития топливно-энергетического комплекса и разработки минеральных ресурсов Областного управления промышленности и торговли, г. Актобе;
- 1997-1998 годы - начальник отдела внешне-экономической политики и инвестиций Областного управления промышленности и торговли, г. Актобе;
- 1998-2002 годы - начальник Управления экономики Областного управления промышленности и торговли, г. Актобе;
- 2002-2003 годы - директор Департамента экономики Областного управления промышленности и торговли, г. Актобе;
- В 2003 году был директором Департамента индустрии торговли и поддержки малого бизнеса по Атырауской области;
- С 2003-2007 годы - начальник Главного Управления экономики и поддержки предпринимательства Атырауской области, г. Атырау;
- С 2007-2009 годы - был заместителем председателя правления АО "НК СПК "Батыс", г. Актобе;
- В 2009 году - работал директором Департамента стратегии развития космической деятельности Национального космического Агентства РК, г.Астана;
- С 2009-2010 годы - председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК, г. Астана;
- В апреле 2010 года назначен на должность вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
- 2011-2014 годы - первый заместитель акима Актюбинской области;
- С 20 июня 2014 года занимает должность акима Карагандинской области.
- 14 марта 2017 года назначен Председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета