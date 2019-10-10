Абаев Даурен Аскербекович
Министр информации и общественного развития РК
Министр информации и общественного развития РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006). Владеет казахским, русским, английским языками.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2003 годы – референт, атташе, третий секретарь министерства иностранных дел Республики Казахстан;
2003 год – третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане;
2003-2007 годы – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах;
2007 год – начальник отдела пресс-службы министерства иностранных дел Республики Казахстан;
2007-2008 годы – эксперт, консультант протокола президента Республики Казахстан;
2008-2009 годы – заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан;
2009-2011 годы – государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан;
С 2011 года – пресс-секретарь президента Республики Казахстан;
В июле 2013 года назначен советником президента Республики Казахстан;
С 6 мая 2016 года - назначен министром информации и коммуникаций РК.
С 25 февраля 2019 года - назначен министром информации и общественного развития РК.
Соавтор книги «Государственный протокол Республики Казахстан» (2010)
Женат, воспитывает 2 детей.