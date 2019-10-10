Абаев Даурен Аскербекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006). Владеет казахским, русским, английским языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2003 годы – референт, атташе, третий секретарь министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2003 год – третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане;

2003-2007 годы – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах;

2007 год – начальник отдела пресс-службы министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2007-2008 годы – эксперт, консультант протокола президента Республики Казахстан;

2008-2009 годы – заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан;

2009-2011 годы – государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан;

С 2011 года – пресс-секретарь президента Республики Казахстан;

В июле 2013 года назначен советником президента Республики Казахстан;

С 6 мая 2016 года - назначен министром информации и коммуникаций РК.

С 25 февраля 2019 года - назначен министром информации и общественного развития РК.

Соавтор книги «Государственный протокол Республики Казахстан» (2010)

Женат, воспитывает 2 детей.