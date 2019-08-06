Алматы
Зарплатный аванс
Кредитный лимит до 50% от Вашей заработной платы
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Зарплатный аванс

Кредитный лимит до 50% от Вашей заработной платы

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 36%Эффективная 43.3%
Сумма
от 20 000 ₸до 500 000 ₸
Срок
до 3 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Размер аванса: до 50 % от среднемесячной заработной платы; Срок: зарплатный аванс устанавливается на срок, не превышающий срок действия зарплатной карты. В случае замены карты автоматически пролонгируется до даты истечения срока действия новой; Погашение: автоматически, при поступлении зарплаты или других средств клиента на карт-счет; Порядок предоставления: возобновляемая кредитная линия, при этом погашенная часть кредитной линии автоматически становится доступна клиенту при каждом ее погашении.
Возрастное ограничение
от 25до 63
Женщины от 25 до 58 лет (на момент погашения займа); Мужчины от 25 до 63 лет (на момент погашения займа).
Категория потребителей
  • Работники по найму
Физические лица – резиденты РК, являющиеся участниками зарплатных проектов Банка
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
от 70 000 ₸
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 лет
Свыше 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 36%

Эффективная — 43.3%
Сумма
от 20 000 ₸до 500 000 ₸
Срок
до 3 лет
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