Примечание

Размер аванса: до 50 % от среднемесячной заработной платы; Срок: зарплатный аванс устанавливается на срок, не превышающий срок действия зарплатной карты. В случае замены карты автоматически пролонгируется до даты истечения срока действия новой; Погашение: автоматически, при поступлении зарплаты или других средств клиента на карт-счет; Порядок предоставления: возобновляемая кредитная линия, при этом погашенная часть кредитной линии автоматически становится доступна клиенту при каждом ее погашении.