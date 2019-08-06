Размер аванса: до 50 % от среднемесячной заработной платы;
Срок: зарплатный аванс устанавливается на срок, не превышающий срок действия зарплатной карты. В случае замены карты автоматически пролонгируется до даты истечения срока действия новой;
Погашение: автоматически, при поступлении зарплаты или других средств клиента на карт-счет;
Порядок предоставления: возобновляемая кредитная линия, при этом погашенная часть кредитной линии автоматически становится доступна клиенту при каждом ее погашении.
Возрастное ограничение
от 25до 63
Женщины от 25 до 58 лет (на момент погашения займа);
Мужчины от 25 до 63 лет (на момент погашения займа).
Категория потребителей
Работники по найму
Физические лица – резиденты РК, являющиеся участниками зарплатных проектов Банка