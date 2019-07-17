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Товарный кредит
Техника и другие товары в магазинах наших партнеров в кредит на выгодных условиях.
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Главная
Кредиты
Товарный кредит
Техника и другие товары в магазинах наших партнеров в кредит на выгодных условиях.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Эффективная 0.1%
Сумма
от 15 000 ₸
до 2 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 36 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Без штрафа
Примечание
- Досрочное погашение в любое время; - Погашение от 60 % до 100 % долга при наступлении страхового случая; - Выплата до 3 платежей по кредиту при временной потере работы.
Возрастное ограничение
от 21
до 75
Регистрация
Постоянная
Гражданство РК
Документы
Удостоверение личности
Документ, удостоверяющий личность с ИИН; Банк вправе запросить у Вас дополнительные документы;
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
3 мес.
Ваш стаж работы на текущем месте не менее 3 месяцев
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
На сайтах партнеров; В торговых точках наших партнеров;
Оформление
Онлайн
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
В терминалах
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 0.1%
Сумма
от 15 000 ₸
до 2 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 36 мес.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы