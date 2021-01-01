- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 2% эффективная — 2%
- Сумма
- от 100 000 ₸ Сумма кредитования: не более 95% от суммы обеспечения, но не менее 100 000 тенге или суммы эквивалентной валюте обеспечения;
- Срок
- от 3 мес. до 3 летне менее срока размещения денежных средств;
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- денежные средства, размещённые на счетах в АО "Шинхан Банк Казахстан";
- Комиссия за организацию
- НетОтсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- ДаКомиссия за досрочное погашение (взимается только первые 12 мес): 1 %
- Примечание
- Пеня при нарушении обязательств по оплате ежемесячных платежей: 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% в год от суммы выданного займа;