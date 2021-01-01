Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 2% эффективная — 2%

Сумма от 100 000 ₸ Сумма кредитования: не более 95% от суммы обеспечения, но не менее 100 000 тенге или суммы эквивалентной валюте обеспечения;

Срок от 3 мес. до 3 лет не менее срока размещения денежных средств;

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог денежные средства, размещённые на счетах в АО "Шинхан Банк Казахстан";

Комиссия за организацию Нет Отсутствует

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Да Комиссия за досрочное погашение (взимается только первые 12 мес): 1 %