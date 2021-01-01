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Программа кредитования под залог денежных средств

от 100 000 ₸  
сумма кредита
2%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 3 мес.  до 3 лет
срок кредитования
2%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «Шинхан Банк Казахстан»
О компании
shinhan.kz
+7 (727) 356-96-00
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 2%  эффективная — 2%
Сумма
от 100 000 ₸  Сумма кредитования: не более 95% от суммы обеспечения, но не менее 100 000 тенге или суммы эквивалентной валюте обеспечения;
Срок
от 3 мес.  до 3 летне менее срока размещения денежных средств;
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
денежные средства, размещённые на счетах в АО "Шинхан Банк Казахстан";
Комиссия за организацию
НетОтсутствует
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
ДаКомиссия за досрочное погашение (взимается только первые 12 мес): 1 %
Примечание
Пеня при нарушении обязательств по оплате ежемесячных платежей: 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% в год от суммы выданного займа;
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