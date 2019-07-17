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Потребительские кредиты на покупку товаров и услуг у партнеров Банка (Рассрочка)
Рассрочка
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Кредиты
Потребительские кредиты на покупку товаров и услуг у партнеров Банка (Рассрочка)
Рассрочка
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Сумма
от 15 000 ₸
до 2 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 24 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21
до 75
Регистрация
Постоянная
Гражданство РК
Документы
Удостоверение личности
Документ удостоверяющий личность с ИНН Банк вправе запросить у Вас дополнительные документы
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
3 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 3 месяцев
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
на сайтах партнеров; в торговых точках наших партнеров;
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
Терминалы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Сумма
от 15 000 ₸
до 2 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 24 мес.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы