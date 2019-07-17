Алматы
Потребительские кредиты на покупку товаров и услуг у партнеров Банка (Рассрочка)
Рассрочка
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Потребительские кредиты на покупку товаров и услуг у партнеров Банка (Рассрочка)

Рассрочка

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Сумма
от 15 000 ₸до 2 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.до 24 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21до 75
Регистрация
  • Постоянная
Гражданство РК
Документы
  • Удостоверение личности
Документ удостоверяющий личность с ИНН Банк вправе запросить у Вас дополнительные документы
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
3 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 3 месяцев
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
на сайтах партнеров; в торговых точках наших партнеров;
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Терминалы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Сумма
от 15 000 ₸до 2 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.до 24 мес.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы