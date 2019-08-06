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Пенсионный кредит
Два варианта оформления кредита: с комиссией/ без комиссии
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Пенсионный кредит

Два варианта оформления кредита: с комиссией/ без комиссии

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 20%Эффективная 27.8%
Сумма
от 150 000 ₸до 4 000 000 ₸
Срок
от 9 мес.до 4 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделениях Банка.
Возрастное ограничение
до 70
До 70 лет на момент погашения
Категория потребителей
  • Пенсионеры
Регистрация
  • Постоянная
Резиденты РК; Постоянная в районе обращения.
Документы
  • Удостоверение личности
Пенсионное удостоверение
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
Способ оплаты
  • Банкоматы
  • Кассы
Ставка
С комиссией
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 20%

Эффективная — 27.8%
Сумма
от 150 000 ₸до 4 000 000 ₸
Срок
от 9 мес.до 4 лет
Без комиссии
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 30%

Эффективная — 34.4%
Сумма
от 150 000 ₸до 4 000 000 ₸
Срок
от 9 мес.до 4 лет
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы