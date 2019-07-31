Сумма займа: сумма депозита минус вознаграждение за 1 месяц по кредиту;
Срок кредита: в зависимости от срока депозита и должен быть на 3 календарных дня меньше срока депозита;
Ставки вознаграждения: ставка по депозиту +4,5% для депозитов с ежемесячной капитализацией процентов; +4% для депозитов без капитализации.
Возрастное ограничение
от 21
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Клиенту необходимо предоставить для рассмотрения кредитной заявки следующие документы:
копию удостоверения личности (паспорта);
Залогодателю (Владельцу депозита) необходимо предоставить для оформления Договора залога, следующие документы:
а) если залогодателем выступает физическое лицо:
Согласие супруга/супруги на залог денежных средств размещённых на депозите;
б) если – юридическое лицо:
Решение правомочного органа управления юридического лица о предоставлении в залог депозита.