Примечание

Сумма займа: сумма депозита минус вознаграждение за 1 месяц по кредиту; Срок кредита: в зависимости от срока депозита и должен быть на 3 календарных дня меньше срока депозита; Ставки вознаграждения: ставка по депозиту +4,5% для депозитов с ежемесячной капитализацией процентов; +4% для депозитов без капитализации.