Алматы
Кредит под залог депозита
Валюта займа: тенге, доллары США;
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Кредит под залог депозита

Валюта займа: тенге, доллары США;

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 4%
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Обеспечение: депозит
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Сумма займа: сумма депозита минус вознаграждение за 1 месяц по кредиту; Срок кредита: в зависимости от срока депозита и должен быть на 3 календарных дня меньше срока депозита; Ставки вознаграждения: ставка по депозиту +4,5% для депозитов с ежемесячной капитализацией процентов; +4% для депозитов без капитализации.
Возрастное ограничение
от 21
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
Клиенту необходимо предоставить для рассмотрения кредитной заявки следующие документы: копию удостоверения личности (паспорта); Залогодателю (Владельцу депозита) необходимо предоставить для оформления Договора залога, следующие документы: а) если залогодателем выступает физическое лицо: Согласие супруга/супруги на залог денежных средств размещённых на депозите; б) если – юридическое лицо: Решение правомочного органа управления юридического лица о предоставлении в залог депозита.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
3 дн.
В течение 3-х рабочих дней
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 4%
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