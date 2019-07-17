Алматы
Кредит наличными Альфа-безлимит
Кредит наличными под деньги, размещенных в Банке на счете заклада.
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Кредит наличными Альфа-безлимит

Кредит наличными под деньги, размещенных в Банке на счете заклада.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 3%Эффективная 3.2%
Сумма
от 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 120 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Банковский вклад
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа - 0,5 % от суммы займа
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Сумма кредита: от 500 000 KZT (До 95 % от суммы денег, размещенных в Банке на счете заклада); Срок кредита: от 6 до 120 месяцев (Но не более срока размещения денег на счете заклада); Ставка вознаграждения: ставка депозита + от 3 % маржа Банка (ГЭСВ от 3,19 годовых).
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 до достижения пенсионного возраста согласно законодательству РК.
Регистрация
  • Постоянная
Гражданство РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Договор банковского вклада; Выписка по счету; При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
В интернет-банке «Альфа-Клик»; В мобильном банке «Альфа-Мобайл»;
Ставка
С комиссией
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 3%

Эффективная — 3.2%
Сумма
от 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 120 мес.
Без комиссий
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 3.5%

Эффективная — 3.7%
Сумма
от 500 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 120 мес.
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