Примечание

Сумма кредита: от 500 000 KZT (До 95 % от суммы денег, размещенных в Банке на счете заклада); Срок кредита: от 6 до 120 месяцев (Но не более срока размещения денег на счете заклада); Ставка вознаграждения: ставка депозита + от 3 % маржа Банка (ГЭСВ от 3,19 годовых).