Комиссия за организацию займа - 0,5 % от суммы займа
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Сумма кредита: от 500 000 KZT (До 95 % от суммы денег, размещенных в Банке на счете заклада);
Срок кредита: от 6 до 120 месяцев (Но не более срока размещения денег на счете заклада);
Ставка вознаграждения: ставка депозита + от 3 % маржа Банка (ГЭСВ от 3,19 годовых).
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 до достижения пенсионного возраста согласно законодательству РК.
Регистрация
Постоянная
Гражданство РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Договор банковского вклада;
Выписка по счету;
При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Кассы
В интернет-банке «Альфа-Клик»;
В мобильном банке «Альфа-Мобайл»;