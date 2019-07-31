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Корпоративное кредитование
Суть «Корпоративного кредитования» заключается в том, что сотрудники любой из компаний, являющейся клиентом банка в любое время могут получить кредит под её гарантию, без различных хлопот и проблем.
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Главная
Кредиты
Корпоративное кредитование
Суть «Корпоративного кредитования» заключается в том, что сотрудники любой из компаний, являющейся клиентом банка в любое время могут получить кредит под её гарантию, без различных хлопот и проблем.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 19.5%
Эффективная 21.4%
Срок
до 3 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется поручительство
Гарантия работодателя
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Максимальный размер займа на одного сотрудника не должен превышать 10% суммы лимита кредитования на Компанию - Гаранта. При этом размер платежа по кредиту не должен превышать 50% от доходов Заемщика.
Возрастное ограничение
от 21
Регистрация
Постоянная
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
свыше 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 19.5%
Эффективная — 21.4%
Срок
до 3 лет
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы