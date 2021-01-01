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Visa Signature

Visa
Дебетовая
тип
до 1.2%
кэшбек
Тенге
валюта
  • до $20 000 защита покупок от потери или кражи
  • 30% скидка на аренду автомобилей Avis
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Signature
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 70 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 5 000 ₸
Годовое обслуживание карты: 70 000 тенге за 1-й год; 5000 тенге в месяц за 2-й и последующие годы.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%0 % от суммы до 2 000 000 тенге; 1 % от суммы свыше 2 000 000 тенге до 5 000 000 тенге; 2 % от суммы свыше 5 000 000 тенге .
Cashback
до 1.2%
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
5030
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