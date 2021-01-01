Visa Signature

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Обслуживание
Стоимость обслуживание в первый год — 70 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 5 000 ₸
Годовое обслуживание карты: 70 000 тенге за 1-й год; 5000 тенге в месяц за 2-й и последующие годы.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
0 % от суммы до 2 000 000 тенге; 1 % от суммы свыше 2 000 000 тенге до 5 000 000 тенге; 2 % от суммы свыше 5 000 000 тенге .
Cashback
до 1.2%
ДБ АО Сбербанк
О компании
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