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Visa/Mastercard/UnionPay Platinum

Mastercard
Visa
Дебетовая
тип
до 1.2%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Cпециальные предложения, включающие в себя скидки и привилегии. это может быть повышение класса номера в гостинице, подарки, скидки на товары и услуги в магазинах и т. д.
  • Cтрахование выезжающих за границу
  • Медицинская и юридическая помощь
  • Снятие в любом банкомате Казахстана до 2 000 000 тенге в месяц без комиссий
  • Единое тарифное пространство в сети группы Сбербанка (снятие в любом банкомате Сбербанка без комиссии за пределами Казахстана до 50 000$ в месяц)
  • Бесплатное посещение бизнес залов Lounge Key по всему миру по картам Visa Platinum (2 раза в год бесплатно)
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
  • Австралийский доллар
Платежные системы
  • MasterCard
  • Visa
  • UnionPay
Класс карты
  • Platinum
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 50 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 34 800 ₸
2 900 тенге в месяц за 2-й и последующие годы
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%до 2 000 000 тенге в месяц
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%до 2 000 000 тенге в месяц
Cashback
до 1.2%
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
5030
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