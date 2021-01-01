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Карты
Visa/Mastercard/UnionPay Platinum
Дебетовая
тип
до 1.2%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Cпециальные предложения, включающие в себя скидки и привилегии. это может быть повышение класса номера в гостинице, подарки, скидки на товары и услуги в магазинах и т. д.
Cтрахование выезжающих за границу
Медицинская и юридическая помощь
Снятие в любом банкомате Казахстана до 2 000 000 тенге в месяц без комиссий
Единое тарифное пространство в сети группы Сбербанка (снятие в любом банкомате Сбербанка без комиссии за пределами Казахстана до 50 000$ в месяц)
Бесплатное посещение бизнес залов Lounge Key по всему миру по картам Visa Platinum (2 раза в год бесплатно)
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Доллар
Евро
Австралийский доллар
Платежные системы
MasterCard
Visa
UnionPay
Класс карты
Platinum
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Обслуживание
Стоимость обслуживание в первый год — 50 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 34 800 ₸
2 900 тенге в месяц за 2-й и последующие годы
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
до 2 000 000 тенге в месяц
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
до 2 000 000 тенге в месяц
Cashback
до 1.2%
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
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