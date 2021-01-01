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VISA INSTANT и MASTERCARD MOMENTUM

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тип
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    Дебетовая
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    • Евро
    Платежные системы
    • MasterCard
    • Visa
    Класс карты
    • Classic
    • Standard
    Технические особенности
    • Чип
    • Бесконтактные платежи
    • Samsung Pay
    • Apple Pay
    Обслуживание
    • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
    • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
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