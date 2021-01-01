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Карты
VISA INSTANT и MASTERCARD MOMENTUM
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Чип
Бесконтактные платежи
Samsung Pay
Apple Pay
Обслуживание
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
ДБ АО Сбербанк
О компании
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