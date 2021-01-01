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Visa Infinite Exclusive

Visa
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
4 000 000 ₸
стоимость выпуска
  • Visa Exclusive - дополнительная ювелирная карточка к основной карточке VISA Infinite
  • Visa Infinite - основная карточка, для удобства использования карты в устройствах самообслуживания в аналогичном дизайне, с привязкой к единому счету клиента
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  • Программа «Защита покупок»
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Евро
  • Тенге
  • Доллар
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Infinite
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Samsung Pay
  • Apple Pay
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 4 000 000 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 1 000 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 500 000 ₸
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