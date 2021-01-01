425.75 ₸
499.32 ₸
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Карты
Visa Infinite Exclusive
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
4 000 000 ₸
стоимость выпуска
Visa Exclusive - дополнительная ювелирная карточка к основной карточке VISA Infinite
Visa Infinite - основная карточка, для удобства использования карты в устройствах самообслуживания в аналогичном дизайне, с привязкой к единому счету клиента
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Платежные системы
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Класс карты
Infinite
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Samsung Pay
Apple Pay
Обслуживание
Стоимость выпуска — 4 000 000 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 1 000 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 500 000 ₸
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