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UnionPay Diamond

Дебетовая
тип
до 1.2%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Услуги службы «Консьерж » 24 часа в сутки
  • Неограниченный доступ в VIP-залы аэропортов
  • Страховой полис
  • Скидки в магазинах по всему миру
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • UnionPay
Класс карты
  • Diamond
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Samsung Pay
  • Apple Pay
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 100 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 70 000 ₸
5 800 тенге в месяц за 2-й и последующие годы
Cashback
до 1.2%
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
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