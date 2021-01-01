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Карты
UnionPay Diamond
Дебетовая
тип
до 1.2%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Услуги службы «Консьерж » 24 часа в сутки
Неограниченный доступ в VIP-залы аэропортов
Страховой полис
Скидки в магазинах по всему миру
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Доллар
Евро
Платежные системы
UnionPay
Класс карты
Diamond
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Samsung Pay
Apple Pay
Обслуживание
Стоимость обслуживание в первый год — 100 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 70 000 ₸
5 800 тенге в месяц за 2-й и последующие годы
Cashback
до 1.2%
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
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