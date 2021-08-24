Prisma Platinum

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Обслуживание: Бесплатно при депозите от 5 000 000 тенге. В ином случае 1 000 ₸ в месяц. SMS-информирование - 0 тенге.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%от суммы операции
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.9%0 ₸ при сумме до 1 000 000 ₸ в месяц, свыше - 0,9%.
Cashback
от 1.3% до 5%1,3% от суммы безналичной операции, осуществленной по POS–терминалу, 1,2 % - по дополнительной карточке Visa Gold.
Оплата брони гостиниц на сайте booking.com/bankrbk 5% Cashback, оплата авиабилетов – 2% Cashback.