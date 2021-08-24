Prisma Platinum

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Доллар

Тенге

Евро

Российский рубль

Платежные системы Visa

Класс карты Platinum

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Apple Pay

Samsung Pay

Время изготовления карты 1-5 дней.

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸ Обслуживание: Бесплатно при депозите от 5 000 000 тенге. В ином случае 1 000 ₸ в месяц. SMS-информирование - 0 тенге.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% от суммы операции

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.9% 0 ₸ при сумме до 1 000 000 ₸ в месяц, свыше - 0,9%.