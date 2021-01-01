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New Jýsan Pay

Mastercard
Дебетовая
тип
от 1.3%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Бонусы до 2% от суммы с покупки
  • Бонусы на категории покупок до 15%
  • Мультивалютная карта
  • Бесплатный выпуск и доставка карты
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • World
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Время изготовления карты
Мгновенная выдача карты.
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
SMS-уведомление - бесплатно.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%До 1 000 000 тенге в месяц - 0 тенге. Свыше 1 000 000 тенге - 0,6% (эквивалент в другой валюте).
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%0 тенге - до 500 000 тенге/месяц.
Бонусы
Размер бонуса зависит от уровня – Silver, Gold или Premium: Silver доступен по умолчанию всем клиентам – до 15% бонусов по одной категории покупок на выбор и 0,5% на остальные покупки. Gold при сумме покупок более 30 тысяч тенге в месяц – до 15% бонусов по двум категориям покупок на выбор и 1% на остальные покупки. Premium при сумме покупок более 70 тысяч тенге в месяц, а также при наличии счета JusanInvest или страхования JusanGarant – до 15% бонусов по четырем категориям покупок на выбор и 2% на остальные покупки.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
7711
Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
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