New Jýsan Pay

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
SMS-уведомление - бесплатно.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%До 1 000 000 тенге в месяц - 0 тенге.
Свыше 1 000 000 тенге - 0,6% (эквивалент в другой валюте).
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%0 тенге - до 500 000 тенге/месяц.
Бонусы
Размер бонуса зависит от уровня – Silver, Gold или Premium:
Silver доступен по умолчанию всем клиентам – до 15% бонусов по одной категории покупок на выбор и 0,5% на остальные покупки.
Gold при сумме покупок более 30 тысяч тенге в месяц – до 15% бонусов по двум категориям покупок на выбор и 1% на остальные покупки.
Premium при сумме покупок более 70 тысяч тенге в месяц, а также при наличии счета JusanInvest или страхования JusanGarant – до 15% бонусов по четырем категориям покупок на выбор и 2% на остальные покупки.