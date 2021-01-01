New Jýsan Pay

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Доллар

Евро

Платежные системы MasterCard

Класс карты World

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Apple Pay

Samsung Pay

Время изготовления карты Мгновенная выдача карты.

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸ SMS-уведомление - бесплатно.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% До 1 000 000 тенге в месяц - 0 тенге. Свыше 1 000 000 тенге - 0,6% (эквивалент в другой валюте).

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0% 0 тенге - до 500 000 тенге/месяц.