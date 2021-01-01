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Лучшая карта Альфы с Кэшбэк
Дебетовая
тип
до 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Cash Back 1,5 %
Мультивалютность - KZT, USD, EUR
Премиальная карта
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Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Доллар
Евро
Платежные системы
MasterCard
Visa
Класс карты
Gold
World
Standard
Технические особенности
Бесконтактные платежи
Чип
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 3 600 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Бесплатно до 50 000 тенге.
Снятие наличных в банкоматах других банков до 50 тыс.KZT в месяц + комиссия стороннего банка (в случае наличия).
Cashback
до 1.5%
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
alfabank.kz
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