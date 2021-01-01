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Лучшая карта Альфы с Кэшбэк

Mastercard
Visa
Дебетовая
тип
до 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Cash Back 1,5 %
  • Мультивалютность - KZT, USD, EUR
  • Премиальная карта
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • MasterCard
  • Visa
Класс карты
  • Gold
  • World
  • Standard
Технические особенности
  • Бесконтактные платежи
  • Чип
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 3 600 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Бесплатно до 50 000 тенге.
  • Снятие наличных в банкоматах других банков до 50 тыс.KZT в месяц + комиссия стороннего банка (в случае наличия).
Cashback
до 1.5%
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
alfabank.kz
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Кредиты8Депозиты2Карты6
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