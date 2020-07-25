Алматы
Кредитная карта Smart City
Выгодный вариант на каждый день с длительным льготным периодом.
Оформить
  1. Главная
  2. Карты
Smart City
Карта с чипом
Бесконтактные платежи
Mastercard

Кредитная карта Smart City

Gold

Выгодный вариант на каждый день с длительным льготным периодом.

Бесплатно первый год обслуживания
Бесплатно оплата любых услуг
Персональные ставки по процентам
Льготный период погашения всегда до конца следующего месяца
Минимальная сумма выплат 5% от долга (минимум 2000 тг)
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
2 дн.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы