Алматы
Новости
Статьи
Словарь
Кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
finance.
kz
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Вход
Регистрация
Кредитная карта Smart City
Выгодный вариант на каждый день с длительным льготным периодом.
Оформить
Главная
Карты
Кредитная карта Smart City
Gold
Выгодный вариант на каждый день с длительным льготным периодом.
Бесплатно первый год обслуживания
Бесплатно оплата любых услуг
Персональные ставки по процентам
Льготный период погашения всегда до конца следующего месяца
Минимальная сумма выплат 5% от долга (минимум 2000 тг)
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
Тенге
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
2 дн.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы