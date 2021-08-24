Кредитная карта

Тип карты Кредитная

Валюта счета Тенге

Платежные системы Visa

Класс карты Gold

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Apple Pay

Samsung Pay

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 000 ₸ SMS – информирование - 0 ₸.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3% 3% от суммы операции, минимум 500 ₸.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3% 3% от суммы операции, минимум 500 ₸.