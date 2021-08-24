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Карты
Кредитная карта
Кредитная
тип
до 1%
кэшбек
Первый год обслуживания карточки Visa Gold 0 ₸
Cashback 1% от суммы безналичных операций
SMS-информирование 0 ₸
Льготный период по оплате вознаграждения до 50 календарных дней
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 000 ₸
SMS – информирование - 0 ₸.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
3% от суммы операции, минимум 500 ₸.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
3% от суммы операции, минимум 500 ₸.
Cashback
до 1%
Cashback (реальными деньгами): 1 % суммы от безналичной операции, осуществленной по всему миру при оплате товаров и услуг с использованием POS-терминалов и сети Интернет.
АО Bank RBK
О компании
bankrbk.kz
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