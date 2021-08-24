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Кредитная карта

Visa
Кредитная
тип
до 1%
кэшбек
  • Первый год обслуживания карточки Visa Gold 0 ₸
  • Cashback 1% от суммы безналичных операций
  • SMS-информирование 0 ₸
  • Льготный период по оплате вознаграждения до 50 календарных дней
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 000 ₸
SMS – информирование - 0 ₸.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%3% от суммы операции, минимум 500 ₸.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%3% от суммы операции, минимум 500 ₸.
Cashback
до 1%Cashback (реальными деньгами): 1 % суммы от безналичной операции, осуществленной по всему миру при оплате товаров и услуг с использованием POS-терминалов и сети Интернет.
АО Bank RBK
О компании
bankrbk.kz
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