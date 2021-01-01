Ко-брендовая карта «Астана LRT»

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Без комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы);
Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).
Бонусы
1% с каждой покупки;
до 2% при наличии вклада в Банке;
+1% при выборе любимой категории через систему дистанционного обслуживания Smartbank.kz;
+0,5% за бесконтактные NFC/Apple Pay-платежи.