Ко-брендовая карта «Астана LRT»

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Платежные системы MasterCard

Класс карты Gold

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Apple Pay

Samsung Pay

Обслуживание Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% Без комиссии

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0% Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы); Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).

Бонусы 1% с каждой покупки; до 2% при наличии вклада в Банке; +1% при выборе любимой категории через систему дистанционного обслуживания Smartbank.kz; +0,5% за бесконтактные NFC/Apple Pay-платежи.