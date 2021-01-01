  1. Главная
  2. Карты

Ко-брендовая карта «Астана LRT»

Mastercard
Дебетовая
тип
до 4.5%
кэшбек
Тенге
валюта
  • Бонусы за покупки до 4,5%
  • Бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира до 300 000 тенге
  • Бесплатная доставка карты
  • До 2% бонусов за наличие депозита
  • 1% гарантированный бонус, +1% бонус по любимой категории
  • Оплата проезда в общественном транспорте г. Нур-Султан
  • 3D Secure: безопасные платежи при покупках в интернете
  • Электронный ПИН-код: устанавливайте свой ПИН-код самостоятельно
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Без комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы); Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).
Бонусы
1% с каждой покупки; до 2% при наличии вклада в Банке; +1% при выборе любимой категории через систему дистанционного обслуживания Smartbank.kz; +0,5% за бесконтактные NFC/Apple Pay-платежи.
Cashback
до 4.5%
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
Кредиты5Ипотека4Автокредиты3Депозиты3Карты8
Последние новости