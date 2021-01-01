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Карты
Банковская карта Beeline
Дебетовая
тип
до 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Открытие до двух карт на один ИИН
Безопасные покупки в интернете с динамическим 3D Secure.
От 1,5 % cashback с покупок
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Доллар
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Classic
Технические особенности
Бесконтактные платежи
Чип
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Свыше снятия указанных пределов 2,9%, мин. 100 KZT
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
Свыше снятия указанных пределов 2,9%, мин. 100 KZT
Cashback
до 1.5%
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
alfabank.kz
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