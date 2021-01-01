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Банковская карта Beeline

Visa
Дебетовая
тип
до 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Открытие до двух карт на один ИИН
  • Безопасные покупки в интернете с динамическим 3D Secure.
  • От 1,5 % cashback с покупок
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Доллар
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Classic
Технические особенности
  • Бесконтактные платежи
  • Чип
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Свыше снятия указанных пределов 2,9%, мин. 100 KZT
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Свыше снятия указанных пределов 2,9%, мин. 100 KZT
Cashback
до 1.5%
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
alfabank.kz
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Кредиты8Депозиты2Карты6
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