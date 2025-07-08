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Карты
American Express® White Credit Card
Кредитная
тип
до 1%
кэшбек
до 1 000 000 ₸
лимит
до 30 дней без процентов
cashback 1%
0 тенге за первый 1 год обслуживания
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
American Express
Класс карты
White
Технические особенности
Чип
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 500 ₸
4500 тенге на перевыпускаемую карту American Express Blue
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
3%, мин 550 тенге
Cashback
до 1%
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
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