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American Express® White Credit Card

Кредитная
тип
до 1%
кэшбек
до 1 000 000 ₸
лимит
  • до 30 дней без процентов
  • cashback 1%
  • 0 тенге за первый 1 год обслуживания
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • American Express
Класс карты
  • White
Технические особенности
  • Чип
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 500 ₸
4500 тенге на перевыпускаемую карту American Express Blue
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%3%, мин 550 тенге
Cashback
до 1%
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
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