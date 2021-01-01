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Alfa Wow

Visa
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
  • 50 000 ₸ гарантированный годовой кешбэк
  • До 400 000 ₸ годовой кешбэк
  • Мультивалютность
  • Apple pay, Samsung pay, Garmin Pay
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Classic
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 395 ₸
Перевыпуск карты — 1995 ₸. Выпуск дополнительной карты — 1995 ₸. Перевод на карту Альфа Банк — 0 ₸. Перевод на карту другого банка — 0,9% от суммы, но не меньше 200 ₸.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Выдача наличных до 500 000 ₸ — 0 ₸, свыше этой суммы — 0,95%.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Выдача наличных до 500 000 ₸ — 0 ₸, свыше этой суммы — 0,95% + комиссия стороннего банка.
Cashback
Гарантированный годовой кешбэк - 50 000 ₸; Годовой кешбэк - до 400 000 ₸;
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
alfabank.kz
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Кредиты8Депозиты2Карты6
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