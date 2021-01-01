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Карты
Alfa Wow
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
50 000 ₸ гарантированный годовой кешбэк
До 400 000 ₸ годовой кешбэк
Мультивалютность
Apple pay, Samsung pay, Garmin Pay
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Платежные системы
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Класс карты
Classic
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 395 ₸
Перевыпуск карты — 1995 ₸. Выпуск дополнительной карты — 1995 ₸. Перевод на карту Альфа Банк — 0 ₸. Перевод на карту другого банка — 0,9% от суммы, но не меньше 200 ₸.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Выдача наличных до 500 000 ₸ — 0 ₸, свыше этой суммы — 0,95%.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
Выдача наличных до 500 000 ₸ — 0 ₸, свыше этой суммы — 0,95% + комиссия стороннего банка.
Cashback
Гарантированный годовой кешбэк - 50 000 ₸; Годовой кешбэк - до 400 000 ₸;
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
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