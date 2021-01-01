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Альфа-Cash

Visa
Кредитная
тип
    О карте
    Условия
    Требования и документы
    Выдача и погашение
    Тип карты
    Кредитная
    Валюта счета
    • Тенге
    Платежные системы
    • Visa
    Класс карты
    • Classic
    Технические особенности
    • Чип
    Обслуживание
    • Стоимость выпуска — 0 ₸
    • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
    • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
    Комиссии
    • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%свыше 30 000 KZT 3%, но не менее 500 тенге
    • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%свыше 30 000 KZT 3%, но не менее 500 тенге + комиссия стороннего банка (в случае наличия)
    АО ДБ Альфа-Банк
    О компании
    alfabank.kz
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