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Карты
Альфа-Cash
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Classic
Технические особенности
Чип
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
свыше 30 000 KZT 3%, но не менее 500 тенге
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
свыше 30 000 KZT 3%, но не менее 500 тенге + комиссия стороннего банка (в случае наличия)
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
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