USD
425.75 ₸
EUR
499.32 ₸
RUB
5.85 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что ищете?
Найти
Главная
Карты
Air Astana Nomad Club
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
5 000 ₸
стоимость выпуска
1 200 бонусных баллов начисляются в качестве приветственного бонуса
Мультивалютность - KZT, USD, EUR
Начисление баллов за покупки - 1 бонусный балл начисляется за каждые 200 KZT при условии расчета картой
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Доллар
Евро
Платежные системы
Visa
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Обслуживание
Стоимость выпуска — 5 000 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Выпуск дополнительной карточки - 5000 KZT SMS – оповещение 300 KZT.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
до 150 тыс.kzt - 0%; до 2,5 млн kzt - 1%; свыше 2,5 млн kzt - 2%.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
до 150 тыс.kzt - 0%; до 2,5 млн kzt - 1%; свыше 2,5 млн kzt - 2%, минимум 500 kzt + комиссия стороннего банка (в случае наличия).
Бонусы
1 200 бонусных баллов начисляются в качестве приветственного бонуса. Начисление баллов за покупки - 1 бонусный балл начисляется за каждые 600 KZT при условии расчета картой.
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
alfabank.kz
9999
Кредиты
8
Депозиты
2
Карты
6
Последние новости