  1. Главная
  2. Карты

Air Astana Nomad Club

Visa
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
5 000 ₸
стоимость выпуска
  • 1 200 бонусных баллов начисляются в качестве приветственного бонуса
  • Мультивалютность - KZT, USD, EUR
  • Начисление баллов за покупки - 1 бонусный балл начисляется за каждые 200 KZT при условии расчета картой
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 5 000 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Выпуск дополнительной карточки - 5000 KZT SMS – оповещение 300 KZT.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%до 150 тыс.kzt - 0%; до 2,5 млн kzt - 1%; свыше 2,5 млн kzt - 2%.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%до 150 тыс.kzt - 0%; до 2,5 млн kzt - 1%; свыше 2,5 млн kzt - 2%, минимум 500 kzt + комиссия стороннего банка (в случае наличия).
Бонусы
1 200 бонусных баллов начисляются в качестве приветственного бонуса. Начисление баллов за покупки - 1 бонусный балл начисляется за каждые 600 KZT при условии расчета картой.
АО ДБ Альфа-Банк
О компании
alfabank.kz
9999
Кредиты8Депозиты2Карты6
Последние новости