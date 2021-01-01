Air Astana Nomad Club

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Доллар

Евро

Платежные системы Visa

Класс карты Gold

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Обслуживание Стоимость выпуска — 5 000 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸ Выпуск дополнительной карточки - 5000 KZT SMS – оповещение 300 KZT.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% до 150 тыс.kzt - 0%; до 2,5 млн kzt - 1%; свыше 2,5 млн kzt - 2%.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0% до 150 тыс.kzt - 0%; до 2,5 млн kzt - 1%; свыше 2,5 млн kzt - 2%, минимум 500 kzt + комиссия стороннего банка (в случае наличия).