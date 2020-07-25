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Жилищный заем
Самая низкая процентная ставка в Казахстане - от 3.5 до 5%, при сроке накопления на депозите не менее трех лет.
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Жилищный заем

Самая низкая процентная ставка в Казахстане - от 3.5 до 5%, при сроке накопления на депозите не менее трех лет.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 3.5%Эффективная 3.6%
Ставка: от 3,5 до 5% годовых (годовая эффективная ставка от 3,6%)
Сумма
до 100 000 000 ₸
Первоначальный взнос
Срок
от 6 мес.до 25 лет
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
  • Комната / доля в квартире
  • Земельный участок
Сделать ремонт
Страхование
  • Имущественное
  • Титульное
Залог и поручительство
    Залог: приобретаемая недвижимость
    Комиссия за организацию
    Нет
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Штраф за досрочное погашение
    Нет
    Примечание
    Для того чтобы получить жилищный заем: 1) Необходимо открыть депозит в Жилстройсбербанке; 2) копить на депозите средства не менее трех лет; 3) накопить половину необходимой вам суммы (50%); 4) достичь минимального уровня оценочного показателя ОП-16 (Оценочный показатель). Если вы 3 года своевременно пополняете свой депозит на сумму, указанную в договоре жилстройсбережений (размер ежемесячного взноса) - вам присваивается минимальный ОП равный "16", и вы получите займ под 5% годовых. Если ваш оп выше 16 - вы получите займ по ставке ещё ниже - минимально до 3,5% годовых.
    Возрастное ограничение
    от 21до 68
    Регистрация
    • Постоянная
    резиденты РК
    Документы
    • Удостоверение личности
    - Справка о заработной плате (за последние 7-12 месяцев) с указанием всех удержаний; - Свидетельство о заключении/расторжении брака/свидетельство о смерти/свидетельство о рождении детей; - Правоустанавливающие документы на имущество, предоставляемого в залог; - Отчет об оценке независимого оценщика, квитанция; Дополнительно возможно: - Справка из ГЦВП о размере пенсии и пенсионная книжка/удостоверение; - Справка о получении жилищных выплат с выпиской со счета (6 месяцев); *Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    7 мес.
    7-12 месяцев
    Время рассмотрения заявки
    7 дн.
    Срок истечения заявки
    30 дн.
    Оформление
    • В офисе
    Способ оплаты
    • Кассы
    • Банкоматы
    Ставка
    Стандарт
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 3.5%

    Эффективная — 3.6%
    Сумма
    до 100 000 000 ₸
    Срок
    от 6 мес.до 25 лет
    Без залога
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 3.5%

    Эффективная — 3.6%
    Сумма
    до 3 000 000 ₸
    Срок
    от 6 мес.до 6 лет
    Оформить
    Отделения, банкоматы и POS-терминалы