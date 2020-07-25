Примечание

Для того чтобы получить жилищный заем: 1) Необходимо открыть депозит в Жилстройсбербанке; 2) копить на депозите средства не менее трех лет; 3) накопить половину необходимой вам суммы (50%); 4) достичь минимального уровня оценочного показателя ОП-16 (Оценочный показатель). Если вы 3 года своевременно пополняете свой депозит на сумму, указанную в договоре жилстройсбережений (размер ежемесячного взноса) - вам присваивается минимальный ОП равный "16", и вы получите займ под 5% годовых. Если ваш оп выше 16 - вы получите займ по ставке ещё ниже - минимально до 3,5% годовых.