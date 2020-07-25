Ставка: от 3,5 до 5% годовых (годовая эффективная ставка от 3,6%)
Сумма
до 100 000 000 ₸
Первоначальный взнос
Срок
от 6 мес.до 25 лет
Рынок недвижимости
Первичный
Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Жилой дом / Таунхаус
Апартаменты
Комната / доля в квартире
Земельный участок
Сделать ремонт
Страхование
Имущественное
Титульное
Залог и поручительство
Залог: приобретаемая недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Для того чтобы получить жилищный заем:
1) Необходимо открыть депозит в Жилстройсбербанке;
2) копить на депозите средства не менее трех лет;
3) накопить половину необходимой вам суммы (50%);
4) достичь минимального уровня оценочного показателя ОП-16 (Оценочный показатель). Если вы 3 года своевременно пополняете свой депозит на сумму, указанную в договоре жилстройсбережений (размер ежемесячного взноса) - вам присваивается минимальный ОП равный "16", и вы получите займ под 5% годовых.
Если ваш оп выше 16 - вы получите займ по ставке ещё ниже - минимально до 3,5% годовых.
Возрастное ограничение
от 21до 68
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
- Справка о заработной плате (за последние 7-12 месяцев) с указанием всех удержаний;
- Свидетельство о заключении/расторжении брака/свидетельство о смерти/свидетельство о рождении детей;
- Правоустанавливающие документы на имущество, предоставляемого в залог;
- Отчет об оценке независимого оценщика, квитанция;
Дополнительно возможно:
- Справка из ГЦВП о размере пенсии и пенсионная книжка/удостоверение;
- Справка о получении жилищных выплат с выпиской со счета (6 месяцев);
*Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов