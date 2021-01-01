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Ипотека
Выгодная ипотека Essentai City
10%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 60 мес.
срок кредитования
не требуется
страхование
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На приобретение недвижимости, ранее оформленных в рассрочку. C/Без подтверждения дохода (до 60 месяцев).
На приобретение недвижимости, ранее оформленных в рассрочку. C/Без подтверждения дохода (от 61 месяцев до 120 месяцев).
На приобретение недвижимости, ранее оформленных в рассрочку. C/Без подтверждения дохода (от 121 месяцев до 180 месяцев).
На приобретение новой недвижимости. C/Без подтверждения дохода (до 60 месяцев).
На приобретение новой недвижимости. C/Без подтверждения дохода (от 60 месяцев до 120 месяцев).
На приобретение новой недвижимости. C/Без подтверждения дохода (от 120 месяцев до 180 месяцев).
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10%
Срок
до 60 мес.
Первоначальный взнос
до 50%
Рынок недвижимости
-
Недвижимость, ранее оформленных в рассрочку
Тип недвижимости
Квартира
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Под залог приобретаемой недвижимости
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО Altyn Bank
О компании
altyn-i.kz
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