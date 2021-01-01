На приобретение недвижимости, ранее оформленных в рассрочку. C/Без подтверждения дохода (до 60 месяцев).

На приобретение недвижимости, ранее оформленных в рассрочку. C/Без подтверждения дохода (от 61 месяцев до 120 месяцев).

На приобретение недвижимости, ранее оформленных в рассрочку. C/Без подтверждения дохода (от 121 месяцев до 180 месяцев).

На приобретение новой недвижимости. C/Без подтверждения дохода (до 60 месяцев).

На приобретение новой недвижимости. C/Без подтверждения дохода (от 60 месяцев до 120 месяцев).

На приобретение новой недвижимости. C/Без подтверждения дохода (от 120 месяцев до 180 месяцев).