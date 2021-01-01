- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 10.75% эффективная — 11.3%Ставка вознаграждения: "Базовая ставка Национального банка Республики Казахстан + 175 базисных пунктов"
- Сумма
- от 150 000 ₸ до 20 000 000 ₸Сумма займа: от 150 000 тенге до 80% от рыночной стоимости залогового обеспечения*, но не более:
20 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау;
12 миллионов тенге — для других регионов.
*Определяется по наименьшей из величин: цены продажи имущества, рыночной стоимости имущества, определенной НОК и рыночной стоимости имущества, определенной Банком за минусом суммы первоначального взноса.
- Срок
- до 15 лет
- Первоначальный взнос
- от 20%Не менее 20% от рыночной стоимости залогового обеспечения
- Страхование
- Ежегодное страхование залогового обеспечения с пролонгацией до полного исполнения заемщиком обязательств по договору банковского займа.
- Залог и поручительство
- Приобретаемая недвижимость
- Комиссия за организацию
- НетКомиссии, связанные с обслуживанием займа: предусмотрены согласно действующим тарифам Банка по продукту «Просто Ипотека».
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет