Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 10.75% эффективная — 11.3% Ставка вознаграждения: "Базовая ставка Национального банка Республики Казахстан + 175 базисных пунктов"

Сумма от 150 000 ₸ до 20 000 000 ₸ Сумма займа: от 150 000 тенге до 80% от рыночной стоимости залогового обеспечения*, но не более: 20 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау; 12 миллионов тенге — для других регионов. *Определяется по наименьшей из величин: цены продажи имущества, рыночной стоимости имущества, определенной НОК и рыночной стоимости имущества, определенной Банком за минусом суммы первоначального взноса.

Срок до 15 лет

Первоначальный взнос от 20% Не менее 20% от рыночной стоимости залогового обеспечения

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Страхование Имущественное Ежегодное страхование залогового обеспечения с пролонгацией до полного исполнения заемщиком обязательств по договору банковского займа.

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая недвижимость

Комиссия за организацию Нет Комиссии, связанные с обслуживанием займа: предусмотрены согласно действующим тарифам Банка по продукту «Просто Ипотека».

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет