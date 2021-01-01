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Рыночный ипотечный продукт "Баспана Хит"

от 150 000 ₸  до 20 000 000 ₸
сумма кредита
10.75%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 15 лет
срок кредитования
11.3%
эффективная ставка
требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.75%  эффективная — 11.3%Ставка вознаграждения: "Базовая ставка Национального банка Республики Казахстан + 175 базисных пунктов"
Сумма
от 150 000 ₸  до 20 000 000 ₸Сумма займа: от 150 000 тенге до 80% от рыночной стоимости залогового обеспечения*, но не более: 20 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау; 12 миллионов тенге — для других регионов. *Определяется по наименьшей из величин: цены продажи имущества, рыночной стоимости имущества, определенной НОК и рыночной стоимости имущества, определенной Банком за минусом суммы первоначального взноса.
Срок
до 15 лет
Первоначальный взнос
от 20%Не менее 20% от рыночной стоимости залогового обеспечения
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
  • Имущественное
Ежегодное страхование залогового обеспечения с пролонгацией до полного исполнения заемщиком обязательств по договору банковского займа.
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая недвижимость
Комиссия за организацию
НетКомиссии, связанные с обслуживанием займа: предусмотрены согласно действующим тарифам Банка по продукту «Просто Ипотека».
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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