Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 10.75% эффективная — 11.3%

Сумма до 20 000 000 ₸ Максимальная сумма займа: до 80% от стоимости залогового обеспечения; Максимальная стоимость приобретаемого жилья: 25 млн тенге для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау, 15 млн тенге – для других регионов.

Срок от 12 мес. до 180 мес.

Первоначальный взнос от 20% Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого жилья

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая недвижимость Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин: 1) стоимости, определенной независимым оценщиком; 2) стоимости определенной Банком; 3) цены сделки по покупке жилья

Комиссия за организацию Нет Отсутствует

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет Осуществляется по заявлению, содержащему дату досрочного погашения, сумму и счет, с которого будет осуществляться перечисление денежных средств. Дата досрочного погашения, указываемая в заявлении, должна приходиться исключительно на рабочий день. Минимальный размер досрочно возвращаемого кредита неограничен.