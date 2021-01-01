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Рыночной ипотечный продукт (Баспана Хит)

до 20 000 000 ₸
сумма кредита
10.75%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 180 мес.
срок кредитования
11.3%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
5030
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.75%  эффективная — 11.3%
Сумма
до 20 000 000 ₸Максимальная сумма займа: до 80% от стоимости залогового обеспечения; Максимальная стоимость приобретаемого жилья: 25 млн тенге для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау, 15 млн тенге – для других регионов.
Срок
от 12 мес.  до 180 мес.
Первоначальный взнос
от 20%Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого жилья
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая недвижимость Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин: 1) стоимости, определенной независимым оценщиком; 2) стоимости определенной Банком; 3) цены сделки по покупке жилья
Комиссия за организацию
НетОтсутствует
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
НетОсуществляется по заявлению, содержащему дату досрочного погашения, сумму и счет, с которого будет осуществляться перечисление денежных средств. Дата досрочного погашения, указываемая в заявлении, должна приходиться исключительно на рабочий день. Минимальный размер досрочно возвращаемого кредита неограничен.
Штраф за досрочное погашение
НетПлата за досрочное погашение не взимается
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