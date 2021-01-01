- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 10.75% эффективная — 11.3%
- Сумма
- до 20 000 000 ₸Максимальная сумма займа: до 80% от стоимости залогового обеспечения;
Максимальная стоимость приобретаемого жилья: 25 млн тенге для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау,
15 млн тенге – для других регионов.
- Срок
- от 12 мес. до 180 мес.
- Первоначальный взнос
- от 20%Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого жилья
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Приобретаемая недвижимость
Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин:
1) стоимости, определенной независимым оценщиком;
2) стоимости определенной Банком;
3) цены сделки по покупке жилья
- Комиссия за организацию
- НетОтсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- НетОсуществляется по заявлению, содержащему дату досрочного погашения, сумму и счет, с которого будет осуществляться перечисление денежных средств. Дата досрочного погашения, указываемая в заявлении, должна приходиться исключительно на рабочий день.
Минимальный размер досрочно возвращаемого кредита неограничен.
- Штраф за досрочное погашение
- НетПлата за досрочное погашение не взимается