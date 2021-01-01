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Рефинансирование ипотечных жилищных займов/ипотечных займов

3%
номинальная ставка
Тенге
валюта
3.1%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Условия рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), выданных в АО «Евразийский Банк» в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года
словия рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), выданных в АО «Евразийский Банк» в иностранной валюте до 1 января 2016:
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
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+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 3%  эффективная — 3.1%
Сумма
Остаток основного долга: не более 36 470 000 тенге (По состоянию на 1 января 2015 г.)
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
  • Комната / доля в квартире
  • Земельный участок
  • Коммерческая недвижимость
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
согласно требованиям Программы
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Рефинансирование займов до истечения Периода освоения осуществляется в следующей приоритетности: — ипотечные жилищные займы (ипотечные займы) заемщиков, относящихся к СУСН (социально уязвимые слои населения); — ипотечные жилищные займы; — ипотечные займы
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