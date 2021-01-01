- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 3% эффективная — 3.1%
- Сумма
- Остаток основного долга: не более 36 470 000 тенге (По состоянию на 1 января 2015 г.)
- Тип недвижимости
- Квартира
- Жилой дом / Таунхаус
- Апартаменты
- Комната / доля в квартире
- Земельный участок
- Коммерческая недвижимость
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- согласно требованиям Программы
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Рефинансирование займов до истечения Периода освоения осуществляется в следующей приоритетности:
— ипотечные жилищные займы (ипотечные займы) заемщиков, относящихся к СУСН (социально уязвимые слои населения);
— ипотечные жилищные займы;
— ипотечные займы