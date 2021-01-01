Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 3% эффективная — 3.1%

Сумма Остаток основного долга: не более 36 470 000 тенге (По состоянию на 1 января 2015 г.)

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Жилой дом / Таунхаус

Апартаменты

Комната / доля в квартире

Земельный участок

Коммерческая недвижимость

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог согласно требованиям Программы

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет