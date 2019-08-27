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Программа 175 квартир
Приобретение жилья у застройщиков-партнеров Банка
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Ипотека
Программа 175 квартир
Приобретение жилья у застройщиков-партнеров Банка
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Эффективная 7.1%
Сумма
до 18 000 000 ₸
Максимальная сумма: до 90% от оценочной стоимости залогового обеспечения, но не более 18 000 000 тенге
Первоначальный взнос
до 60%
Срок
до 240 мес.
Рынок недвижимости
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемая и/или имеющаяся недвижимость; Местонахождение залога, в пределах черты города Алматы, Астана, Уральск, Шымкент.
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: от 0% до 10% Комиссия за выдачу займа: от 4% до 10%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Без штрафных санкций
Примечание
Окончательный расчет всех условий по кредиту будет произведен с учетом платежеспособности Заемщика в момент консультации в Банке.
Возрастное ограничение
от 21
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Не требуется
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 7.1%
Сумма
до 18 000 000 ₸
Первоначальный взнос
до 60%
Срок
до 240 мес.
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