Алматы
Особая ипотека от Сбербанк для клиентов BI Group
Теперь вы можете приобрести строящееся жилье с первоначальным взносом от 10%. Максимальная сумма кредита - 25 млн. тенге. Отсутствие комиссий за организацию займа. Под залог договора долевого участия. Данная ипотека доступна в городах Алматы и Нур-Султан.
Оформить
  1. Главная
  2. Ипотека

Особая ипотека от Сбербанк для клиентов BI Group

Теперь вы можете приобрести строящееся жилье с первоначальным взносом от 10%. Максимальная сумма кредита - 25 млн. тенге. Отсутствие комиссий за организацию займа. Под залог договора долевого участия. Данная ипотека доступна в городах Алматы и Нур-Султан.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 0.1%Эффективная 0.1%
Процентная ставка: от 0,1% до 13,99%
Сумма
до 25 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
от 12 мес.до 180 мес.
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    Под залог договора долевого участия
    Комиссия за организацию
    Нет
    Отсутствует
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Штраф за досрочное погашение
    Нет
    Возрастное ограничение
    от 21до 63
    Регистрация
    • Постоянная
    Документы
    • Удостоверение личности
    • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
    Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    4 мес.
    Общий стаж работы
    6 мес.
    Время рассмотрения заявки
    7 дн.
    Срок истечения заявки
    30 дн.
    Оформление
    • В офисе
    Во всех филиалах банка на приобретение строящегося жилья в городах Алматы и Нур-Султан.
    Способ оплаты
    • Кассы
    • Банкоматы
    Ставка
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 0.1%

    Эффективная — 0.1%
    Сумма
    до 25 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 10%
    Срок
    от 12 мес.до 180 мес.
    Оформить
    Отделения, банкоматы и POS-терминалы