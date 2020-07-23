Особая ипотека от Сбербанк для клиентов BI Group

Теперь вы можете приобрести строящееся жилье с первоначальным взносом от 10%. Максимальная сумма кредита - 25 млн. тенге. Отсутствие комиссий за организацию займа. Под залог договора долевого участия. Данная ипотека доступна в городах Алматы и Нур-Султан.