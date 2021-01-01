- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 0.1% эффективная — 0.1%Процентная ставка: от 0,1% до 12,99%
- Сумма
- до 25 000 000 ₸до 90% от стоимости приобретаемой недвижимости при полном подтверждении дохода.
до 70% от стоимости приобретаемой недвижимости при частичном подтверждении дохода.
- Срок
- от 12 мес. до 180 мес.
- Первоначальный взнос
- от 10%от 30% при частичном подтверждении дохода
- Залог и поручительство
- Основной залог:
Приобретаемая квартира в многоквартирном жилом доме, завершение строительства которого гарантировано Фондом гарантирования жилищного строительства;
Квартира в многоквартирном жилом доме;
Дополнительный залог:
Квартира в многоквартирном жилом доме;
Жилой дом с земельным участком;
Коммерческая недвижимость.
- Комиссия за организацию
- НетОтсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет