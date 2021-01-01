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Особая ипотека для клиентов BI Group

до 25 000 000 ₸
сумма кредита
0.1%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 180 мес.
срок кредитования
0.1%
эффективная ставка
требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
5030
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.1%  эффективная — 0.1%Процентная ставка: от 0,1% до 12,99%
Сумма
до 25 000 000 ₸до 90% от стоимости приобретаемой недвижимости при полном подтверждении дохода. до 70% от стоимости приобретаемой недвижимости при частичном подтверждении дохода.
Срок
от 12 мес.  до 180 мес.
Первоначальный взнос
от 10%от 30% при частичном подтверждении дохода
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
  • Имущественное
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Основной залог: Приобретаемая квартира в многоквартирном жилом доме, завершение строительства которого гарантировано Фондом гарантирования жилищного строительства; Квартира в многоквартирном жилом доме; Дополнительный залог: Квартира в многоквартирном жилом доме; Жилой дом с земельным участком; Коммерческая недвижимость.
Комиссия за организацию
НетОтсутствует
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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