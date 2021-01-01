Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.1% эффективная — 0.1% Процентная ставка: от 0,1% до 12,99%

Сумма до 25 000 000 ₸ до 90% от стоимости приобретаемой недвижимости при полном подтверждении дохода. до 70% от стоимости приобретаемой недвижимости при частичном подтверждении дохода.

Срок от 12 мес. до 180 мес.

Первоначальный взнос от 10% от 30% при частичном подтверждении дохода

Рынок недвижимости Первичный

Тип недвижимости Квартира

Страхование Имущественное

Залог и поручительство Требуется залог Основной залог: Приобретаемая квартира в многоквартирном жилом доме, завершение строительства которого гарантировано Фондом гарантирования жилищного строительства; Квартира в многоквартирном жилом доме; Дополнительный залог: Квартира в многоквартирном жилом доме; Жилой дом с земельным участком; Коммерческая недвижимость.

Комиссия за организацию Нет Отсутствует

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет