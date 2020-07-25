Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы - это уникальная возможность для вкладчиков Жилстройсбербанка приобрести новое жилье на самых выгодных условиях.
В рамках направления «Реализация социального кредитного жилья МИО» вы сами выбираете подходящий Вам жилой комплекс, строящийся по Программе «Нұрлы жер». Все жилые объекты можно посмотреть на сайте baspana.kz.
В рамках направления «Развитие индивидуального жилищного строительства» акиматы организуют строительство домов на земельных участках с подведенными инженерными коммуникациями.
Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы - это уникальная возможность для вкладчиков Жилстройсбербанка приобрести новое жилье на самых выгодных условиях.
В рамках направления «Реализация социального кредитного жилья МИО» вы сами выбираете подходящий Вам жилой комплекс, строящийся по Программе «Нұрлы жер». Все жилые объекты можно посмотреть на сайте baspana.kz.
В рамках направления «Развитие индивидуального жилищного строительства» акиматы организуют строительство домов на земельных участках с подведенными инженерными коммуникациями.
- Документ, подтверждающий семейный статус заемщика/созаемщика и залогодателя;
- Свидетельство о рождении детей заемщика/созаемщика;
- Справка о доходах заемщика/созаемщика и залогодателя;
- Выписка о пенсионных отчислениях заемщика и созаемщика за последние 12 месяцев;
- Правоустанавливающие документы на приобретаемое (залоговое) недвижимое имущество;
- Отчет об оценке недвижимого имущества;
- Справка о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав (обременений) на недвижимое имущество;
- Удостоверение личности продавца недвижимого имущества;
- Банк вправе запросить дополнительные документы.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно.
Примечание
Основной конкурс проводится среди очередников акимата. В случае остатка свободных квартир проводится дополнительный конкурс среди вкладчиков Банка, не являющихся очередниками акимата. Квартиры, оставшиеся после проведения дополнительного конкурса, реализуются путем прямых продаж.
Требования к претендентам - вкладчикам банка, не являющимся очередниками акимата:
- наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно.
Требования к претендентам - вкладчикам банка, не являющимся очередниками акимата:
- наличие дохода от трудовой и (или)предпринимательской деятельности запоследние 6 (шесть) месяцев на каждогочлена семьи до 3,1-кратной величиныпрожиточного минимума включительно;
- для городов Нур-Султан и Алматы — наличие постоянной регистрации не менее 2 (двух) последних лет на дату подачи заявления для заявителей, претендующих на приобретение жилья в данных городах;
- отсутствие за последние 5 (пять) лет жилья на территории Республики Казахстан у заявителя и членов его семьи.
Требования к претендентам на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство:
- Необходимо состоять в акимате на очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
- Отсутствие жилья у заявителя и членов его семьи.