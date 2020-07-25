Алматы
Нұрлы Жер
Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы - это уникальная возможность для вкладчиков Жилстройсбербанка приобрести новое жилье на самых выгодных условиях. В рамках направления «Реализация социального кредитного жилья МИО» вы сами выбираете подходящий Вам жилой комплекс, строящийся по Программе «Нұрлы жер». Все жилые объекты можно посмотреть на сайте baspana.kz. В рамках направления «Развитие индивидуального жилищного строительства» акиматы организуют строительство домов на земельных участках с подведенными инженерными коммуникациями.
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Нұрлы Жер

Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы - это уникальная возможность для вкладчиков Жилстройсбербанка приобрести новое жилье на самых выгодных условиях. В рамках направления «Реализация социального кредитного жилья МИО» вы сами выбираете подходящий Вам жилой комплекс, строящийся по Программе «Нұрлы жер». Все жилые объекты можно посмотреть на сайте baspana.kz. В рамках направления «Развитие индивидуального жилищного строительства» акиматы организуют строительство домов на земельных участках с подведенными инженерными коммуникациями.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 5%Эффективная 5.2%
Сумма
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
от 6 мес.до 25 лет
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Земельный участок
Страхование
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    Приобретаемая недвижимость
    Комиссия за организацию
    Нет
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Штраф за досрочное погашение
    Нет
    Возрастное ограничение
    от 21до 63
    Регистрация
    • Постоянная
    гражданство РК
    Документы
    • Удостоверение личности
    - Документ, подтверждающий семейный статус заемщика/созаемщика и залогодателя; - Свидетельство о рождении детей заемщика/созаемщика; - Справка о доходах заемщика/созаемщика и залогодателя; - Выписка о пенсионных отчислениях заемщика и созаемщика за последние 12 месяцев; - Правоустанавливающие документы на приобретаемое (залоговое) недвижимое имущество; - Отчет об оценке недвижимого имущества; - Справка о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав (обременений) на недвижимое имущество; - Удостоверение личности продавца недвижимого имущества; - Банк вправе запросить дополнительные документы.
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    6 мес.
    Наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно.
    Примечание
    Основной конкурс проводится среди очередников акимата. В случае остатка свободных квартир проводится дополнительный конкурс среди вкладчиков Банка, не являющихся очередниками акимата. Квартиры, оставшиеся после проведения дополнительного конкурса, реализуются путем прямых продаж. Требования к претендентам - вкладчикам банка, не являющимся очередниками акимата: - наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно. Требования к претендентам - вкладчикам банка, не являющимся очередниками акимата: - наличие дохода от трудовой и (или)предпринимательской деятельности запоследние 6 (шесть) месяцев на каждогочлена семьи до 3,1-кратной величиныпрожиточного минимума включительно; - для городов Нур-Султан и Алматы — наличие постоянной регистрации не менее 2 (двух) последних лет на дату подачи заявления для заявителей, претендующих на приобретение жилья в данных городах; - отсутствие за последние 5 (пять) лет жилья на территории Республики Казахстан у заявителя и членов его семьи. Требования к претендентам на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство: - Необходимо состоять в акимате на очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; - Отсутствие жилья у заявителя и членов его семьи.
    Время рассмотрения заявки
    7 дн.
    Срок истечения заявки
    30 дн.
    Оформление
    • В офисе
    Способ оплаты
    • Кассы
    • Банкоматы
    Ставка
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 5%

    Эффективная — 5.2%
    Первоначальный взнос
    от 20%
    Срок
    от 6 мес.до 25 лет
    Оформить
    Отделения, банкоматы и POS-терминалы