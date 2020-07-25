Примечание

Основной конкурс проводится среди очередников акимата. В случае остатка свободных квартир проводится дополнительный конкурс среди вкладчиков Банка, не являющихся очередниками акимата. Квартиры, оставшиеся после проведения дополнительного конкурса, реализуются путем прямых продаж. Требования к претендентам - вкладчикам банка, не являющимся очередниками акимата: - наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно. Требования к претендентам - вкладчикам банка, не являющимся очередниками акимата: - наличие дохода от трудовой и (или)предпринимательской деятельности запоследние 6 (шесть) месяцев на каждогочлена семьи до 3,1-кратной величиныпрожиточного минимума включительно; - для городов Нур-Султан и Алматы — наличие постоянной регистрации не менее 2 (двух) последних лет на дату подачи заявления для заявителей, претендующих на приобретение жилья в данных городах; - отсутствие за последние 5 (пять) лет жилья на территории Республики Казахстан у заявителя и членов его семьи. Требования к претендентам на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство: - Необходимо состоять в акимате на очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; - Отсутствие жилья у заявителя и членов его семьи.