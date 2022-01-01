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Кредит на приобретения недвижимости

от 3 000 000 ₸  до 100 000 000 ₸
Сумма кредита
19%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
от 13 мес.  до 240 мес.
Срок кредита
Требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 19%  
Сумма
от 3 000 000 ₸  до 100 000 000 ₸
Срок
от 13 мес.  до 240 мес.
Первоначальный взнос
от 40%При приобретении жилого дома с земельным участком (не менее 50 %)
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
  • Комната / доля в квартире
Страхование
  • Имущественное
Самостоятельное страхование недвижимости в независимой страховой компании
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость в г. Алматы (имеются требования к залогу)
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО «Шинхан Банк Казахстан»
О компании
shinhan.kz
+7 (727) 356-96-00
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