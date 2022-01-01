Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 19%

Сумма от 3 000 000 ₸ до 100 000 000 ₸

Срок от 13 мес. до 240 мес.

Первоначальный взнос от 40% При приобретении жилого дома с земельным участком (не менее 50 %)

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Жилой дом / Таунхаус

Апартаменты

Комната / доля в квартире

Страхование Имущественное Самостоятельное страхование недвижимости в независимой страховой компании

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая жилая недвижимость в г. Алматы (имеются требования к залогу)

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет