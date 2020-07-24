Запрет на досрочное погашение

Нет

1% от суммы погашения (взимается до 6 (шести) месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше 1 (одного) года. Тариф не взымается в течении 14 календарных дней с даты заключения Договора