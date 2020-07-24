Алматы
Ипотека в рамках сотрудничества с «BI Group»
«Потребительские займы для физических лиц в рамках сотрудничества с группой компаний холдинга «BI Group»
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Ипотека в рамках сотрудничества с «BI Group»

«Потребительские займы для физических лиц в рамках сотрудничества с группой компаний холдинга «BI Group»

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 18.7%Эффективная 20.7%
Годовая эффективная ставка вознаграждения: от 20,7% (в зависимости от выбранных условий)
Сумма
до 80 000 000 ₸
Сумма займа: до 70% от стоимости жилья, но не более 80 000 000 тенге
Первоначальный взнос
от 30%
Срок
от 12 мес.до 180 мес.
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    Недвижимость, поступающая в будущем + Заклад денежных средств
    Комиссия за организацию
    Нет
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    1% от суммы погашения (взимается до 6 (шести) месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше 1 (одного) года. Тариф не взымается в течении 14 календарных дней с даты заключения Договора
    Штраф за досрочное погашение
    Нет
    Возрастное ограничение
    Возрастных ограничений нет
    Регистрация
    • Постоянная
    резиденты РК
    Документы
    • Удостоверение личности
    • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
    • Выписка с индивидуального пенсионного счета
    - Свидетельство о заключении/расторжении брака/свидетельство о смерти/свидетельство о рождении детей; - Справка с места работы с отдела кадров; - Выписка с пенсионного фонда за последние 12 (двенадцать) месяцев (оригинал); - Правоустанавливающие документы на предоставляемую в залог недвижимость; - Отчет об оценке независимого оценщика, квитанция; - Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.
    Доход
    Не требуется
    Стаж на последнем месте работы
    6 мес.
    Время рассмотрения заявки
    3 дн.
    1-3 дня
    Срок истечения заявки
    7 дн.
    Оформление
    • В офисе
    Способ оплаты
    • Кассы
    • Банкоматы
    Ставка
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 18.7%

    Эффективная — 20.7%
    Сумма
    до 80 000 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 30%
    Срок
    от 12 мес.до 180 мес.
    Оформить
    Отделения, банкоматы и POS-терминалы