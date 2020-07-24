Годовая эффективная ставка вознаграждения: от 20,7% (в зависимости от выбранных условий)
Сумма
до 80 000 000 ₸
Сумма займа: до 70% от стоимости жилья, но не более 80 000 000 тенге
Первоначальный взнос
от 30%
Срок
от 12 мес.до 180 мес.
Рынок недвижимости
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Страхование
Залог и поручительство
Требуется залог
Недвижимость, поступающая в будущем + Заклад денежных средств
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
1% от суммы погашения (взимается до 6 (шести) месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше 1 (одного) года. Тариф не взымается в течении 14 календарных дней с даты заключения Договора
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Выписка с индивидуального пенсионного счета
- Свидетельство о заключении/расторжении брака/свидетельство о смерти/свидетельство о рождении детей;
- Справка с места работы с отдела кадров;
- Выписка с пенсионного фонда за последние 12 (двенадцать) месяцев (оригинал);
- Правоустанавливающие документы на предоставляемую в залог недвижимость;
- Отчет об оценке независимого оценщика, квитанция;
- Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.