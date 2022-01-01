USD
446.89 ₸
EUR
485.95 ₸
RUB
5.04 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Кредиты для бизнеса
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что вы ищете?
Найти
Главная
Ипотека
Ипотека «Первичное жилье от BI Group» от Халык банка (Народного банка Казахстана)
Ипотека «Первичное жилье от BI Group» от Халык банка (Народного банка Казахстана)
Тенге
Валюта
от 12 мес. до 240 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Срок
от 12 мес. до 240 мес.
Рынок недвижимости
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Жилой дом / Таунхаус
Апартаменты
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемая недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
Кредиты
5
Ипотека
5
Автокредиты
4
Депозиты
4
Карты
15
Последние новости