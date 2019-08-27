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Ипотека от NurBank
Ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение недвижимого имущества и рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.
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Ипотека
Ипотека от NurBank
Ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение недвижимого имущества и рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 15%
Эффективная 16.5%
Ставки утверждены Решением Комитета по управлению активами и пассивами № 53-9 от 16.05.2018г.
Сумма
до 50 000 000 ₸
Имеется возможность получения наибольшей суммы на индивидуальных условиях
Первоначальный взнос
от 35%
Не менее 35% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Срок
до 240 мес.
Рынок недвижимости
Первичный
Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Жилой дом / Таунхаус
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемая либо имеющаяся жилая недвижимость
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: 2% от суммы займа + 10 000 тенге
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение кредита допускается без моратория, без штрафов и без ограничений по сумме досрочного погашения.
Штраф за досрочное погашение
Нет
Без штрафов
Примечание
Выдача: по факту регистрации договора залога в Государственном уполномоченном органе.
Возрастное ограничение
от 21
до 63
от 21 года до достижения пенсионного возраста согласно законодательству РК (мужчины 63, женщины 58).
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Адресная справка
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Документы, подтверждающие семейное положение клиента и владельца недвижимости; При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
7 дн.
Срок истечения заявки
14 дн.
Оформление
В офисе
В отделении Банка
Способ оплаты
Кассы
Ставка
Условия кредитования с комиссией (с полным подтверждением доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 15%
Эффективная — 16.5%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования с комиссией (с частичным подтверждением доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 16%
Эффективная — 16.5%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 50%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования с комиссией (без подтверждения доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 17%
Эффективная — 16.5%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 70%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования без комиссий (с полным подтверждением доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 33%
Эффективная — 38.3%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования без комиссий (с частичным подтверждением доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 34%
Эффективная — 38.3%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 50%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования без комиссий (без подтверждения доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 35%
Эффективная — 38.3%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 70%
Срок
до 240 мес.
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