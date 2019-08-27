Алматы
Ипотека от NurBank
Ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение недвижимого имущества и рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.
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Ипотека от NurBank

Ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение недвижимого имущества и рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 15%Эффективная 16.5%
Ставки утверждены Решением Комитета по управлению активами и пассивами № 53-9 от 16.05.2018г.
Сумма
до 50 000 000 ₸
Имеется возможность получения наибольшей суммы на индивидуальных условиях
Первоначальный взнос
от 35%
Не менее 35% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Срок
до 240 мес.
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая либо имеющаяся жилая недвижимость
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: 2% от суммы займа + 10 000 тенге
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Досрочное погашение кредита допускается без моратория, без штрафов и без ограничений по сумме досрочного погашения.
Штраф за досрочное погашение
Нет
Без штрафов
Примечание
Выдача: по факту регистрации договора залога в Государственном уполномоченном органе.
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 года до достижения пенсионного возраста согласно законодательству РК (мужчины 63, женщины 58).
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Адресная справка
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Документы, подтверждающие семейное положение клиента и владельца недвижимости; При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
7 дн.
Срок истечения заявки
14 дн.
Оформление
  • В офисе
В отделении Банка
Способ оплаты
  • Кассы
Ставка
Условия кредитования с комиссией (с полным подтверждением доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 15%

Эффективная — 16.5%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования с комиссией (с частичным подтверждением доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 16%

Эффективная — 16.5%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 50%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования с комиссией (без подтверждения доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 17%

Эффективная — 16.5%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 70%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования без комиссий (с полным подтверждением доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 33%

Эффективная — 38.3%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 35%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования без комиссий (с частичным подтверждением доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 34%

Эффективная — 38.3%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 50%
Срок
до 240 мес.
Условия кредитования без комиссий (без подтверждения доходов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 35%

Эффективная — 38.3%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 70%
Срок
до 240 мес.
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