Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 12% эффективная — 12.8%

Сумма от 1 000 000 ₸ до 65 000 000 ₸ От 1 000 000 тенге до 65 000 000 тенге для Нур-Султана и Алматы; От 1 000 000 тенге до 40 000 000 тенге для других городов.

Срок до 20 лет

Первоначальный взнос от 30% от 30% стоимости приобретаемой квартиры

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Страхование Имущественное Обязательное страхование приобретаемой квартиры, а также недвижимого имущества, предоставленного в качестве дополнительного залога.

Залог и поручительство Требуется залог Основной залог: приобретаемая квартира на первичном и вторичном рынке; Дополнительный залог: жилая и/или коммерческая недвижимость.

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 1% от суммы займа единовременно

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет Не менее трех ежемесячных платежей

Штраф за досрочное погашение Нет Полное досрочное погашение в течение первого года производится с условием выплаты штрафа в размере суммы начисленного вознаграждения за 12 месяцев.