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Ипотека "Орда"

от 1 000 000 ₸  до 65 000 000 ₸
сумма кредита
12%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 20 лет
срок кредитования
12.8%
эффективная ставка
требуется
страхование
При полном подтверждении доходов (аннуитетный метод погашения)
При полном подтверждении доходов (дифференцированный метод погашения)
При частичном подтверждении доходов (аннуитетный метод погашения)
При частичном подтверждении доходов (дифференцированный метод погашения)
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 12%  эффективная — 12.8%
Сумма
от 1 000 000 ₸  до 65 000 000 ₸От 1 000 000 тенге до 65 000 000 тенге для Нур-Султана и Алматы; От 1 000 000 тенге до 40 000 000 тенге для других городов.
Срок
до 20 лет
Первоначальный взнос
от 30%от 30% стоимости приобретаемой квартиры
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
  • Имущественное
Обязательное страхование приобретаемой квартиры, а также недвижимого имущества, предоставленного в качестве дополнительного залога.
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Основной залог: приобретаемая квартира на первичном и вторичном рынке; Дополнительный залог: жилая и/или коммерческая недвижимость.
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 1% от суммы займа единовременно
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
НетНе менее трех ежемесячных платежей
Штраф за досрочное погашение
НетПолное досрочное погашение в течение первого года производится с условием выплаты штрафа в размере суммы начисленного вознаграждения за 12 месяцев.
Примечание
Предусмотрена возможность замены первоначального взноса дополнительным залогом в виде недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или третьим лицам и соответствующего требованиям АО «Ипотечная организация “Казахстанская Ипотечная Компания”».
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