- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 12% эффективная — 12.8%
- Сумма
- от 1 000 000 ₸ до 65 000 000 ₸От 1 000 000 тенге до 65 000 000 тенге для Нур-Султана и Алматы;
От 1 000 000 тенге до 40 000 000 тенге для других городов.
- Срок
- до 20 лет
- Первоначальный взнос
- от 30%от 30% стоимости приобретаемой квартиры
- Страхование
- Обязательное страхование приобретаемой квартиры, а также недвижимого имущества, предоставленного в качестве дополнительного залога.
- Залог и поручительство
- Основной залог: приобретаемая квартира на первичном и вторичном рынке;
Дополнительный залог: жилая и/или коммерческая недвижимость.
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 1% от суммы займа единовременно
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- НетНе менее трех ежемесячных платежей
- Штраф за досрочное погашение
- НетПолное досрочное погашение в течение первого года производится с условием выплаты штрафа в размере суммы начисленного вознаграждения за 12 месяцев.
- Примечание
- Предусмотрена возможность замены первоначального взноса дополнительным залогом в виде недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или третьим лицам и соответствующего требованиям АО «Ипотечная организация “Казахстанская Ипотечная Компания”».