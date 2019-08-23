Возрастное ограничение

от 21

На момент погашения ипотечного займа возраст заемщика/ созаемщика, не должен превышать возраста выхода на пенсию по возрасту, за исключением созаемщика являющегося залогодателем. В случае, когда возраст заемщика к моменту погашения ипотечного займа будет превышать возраст выхода на пенсию по возрасту, то такой заемщик вправе привлечь созаемщика, который примет на себя солидарную ответственность за погашение ипотечного займа до конца срока действия ДБЗ.