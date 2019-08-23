Максимальная сумма:
- 65 000 000 тенге - при приобретении квартир в городах Нур-Султан и Алматы;
- 40 000 000 тенге - при приобретении квартир в других регионах.
Первоначальный взнос
от 30%
30% от стоимости приобретаемой квартиры
Срок
до 240 мес.
Рынок недвижимости
Первичный
Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Допускается оформление права собственности на приобретаемую квартиру, как на заемщика, так и на третье лицо при условии, если залогодатель будет выступать в качестве созаемщика по договору банковского займа.
Страхование
Имущественное
Обязательное ежегодное страхование приобретаемой квартиры, а также недвижимого имущества, предоставленного в качестве дополнительного залога. Страховая сумма рассчитывается от остатка основного долга по займу. Страхование осуществляется за счет средств Заемщика
Залог и поручительство
Требуется залог
Основной залог - приобретаемая квартира;
Дополнительный залог - жилая и/или коммерческая недвижимость: здания и помещения административного и коммерческого назначения.
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: определяется в соответствии с соглашением о сотрудничестве заключенным между Компанией и агентом, но не более 3% от суммы ипотечного займа, выплачиваемой заемщиком единовременно.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Полное досрочное погашение допускается в любое время;
Частичное досрочное погашение допускается в любое время.
Штраф за досрочное погашение
Да
Полное досрочное погашение в течение первого года ипотечного займа производится с условием выплаты штрафа в размере суммы начисленного вознаграждения за 12 месяцев;
Сумма частичного досрочного погашения - не менее суммы, эквивалентной трем ежемесячным платежам по договору банковского займа.
Примечание
Возможность предоставления дополнительного залога в качестве первоначального взноса в виде недвижимости, соответствующей требованиям Правилам предоставления акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» ипотечных займов физическим лицам на покупку квартир.
Оценка обеспечения производится у независимого оценщика по выбору заемщика, с учетом обязательного подтверждения оценки залоговой службой Компании. Оценка осуществляется за счет средств Заемщика.
Обязанность по регистрации залога возлагается заемщика/залогодателя или агента. Расходы по регистрации залога несет заемщик/залогодатель. Залогодержателем по договору залога выступает Компания.
Возрастное ограничение
от 21
На момент погашения ипотечного займа возраст заемщика/ созаемщика, не должен превышать возраста выхода на пенсию по возрасту, за исключением созаемщика являющегося залогодателем. В случае, когда возраст заемщика к моменту погашения ипотечного займа будет превышать возраст выхода на пенсию по возрасту, то такой заемщик вправе привлечь созаемщика, который примет на себя солидарную ответственность за погашение ипотечного займа до конца срока действия ДБЗ.
Регистрация
Постоянная
- Заемщик – гражданин Республики Казахстан;
- Созаемщиком/Залогодателем может выступать иностранный гражданин, имеющий вид на жительство Республики Казахстан.
Документы
Удостоверение личности
Адресная справка
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
- Документы, подтверждающие семейное положение заемщика/созаемщика/залогодателя (копия о свидетельства о заключении брака, сверенная с оригиналом документа с отметкой об этом либо нотариально заверенное заявление заемщика/созаемщика/залогодателя о том, что на момент обращения в банк-агент в браке не состоит);
- Нотариально заверенное согласия супруги/супруга заемщика/созаемщика на получение займа;
- Копии свидетельств о рождении детей (при наличии детей).
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Примечание
- отсутствие действующей просроченной задолженности на момент рассмотрения заявления;
- отсутствие (за последние три года) просроченной задолженности по займу свыше 60 календарных дней, за исключением образовательного кредита и задолженности, которая образовалась в результате неисполнения любого обязательства в сумме не более 5 000 тенге на дату возникновения просроченного долга.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
При полном подтверждении доходов (аннуитетный метод погашения)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 12%
Эффективная — 12.8%
Сумма
от 1 000 000 ₸до 65 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 30%
Срок
до 240 мес.
При полном подтверждении доходов (дифференцированный метод погашения)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 12%
Эффективная — 12.7%
Сумма
от 1 000 000 ₸до 65 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 30%
Срок
до 240 мес.
При частичном подтверждении доходов (аннуитетный метод погашения)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 14%
Эффективная — 15%
Сумма
от 1 000 000 ₸до 65 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 50%
Срок
до 240 мес.
При частичном подтверждении доходов (дифференцированный метод погашения)