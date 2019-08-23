Алматы
Ипотека "Баспана Хит"
Приобретение физическими лицами Первичного или Вторичного жилья (квартиры) в свою собственность
Оформить
  1. Главная
  2. Ипотека

Ипотека "Баспана Хит"

Приобретение физическими лицами Первичного или Вторичного жилья (квартиры) в свою собственность

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 10.75%Эффективная 11.3%
Ставка вознаграждения: "базовая ставка НБ РК +175 базисных пунктов"
Сумма
до 20 000 000 ₸
Максимальная сумма займа: 80% от стоимости залогового обеспечения, но не более 20 000 000 тенге.
Первоначальный взнос
от 20%
Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого Жилья (для Первичного и Вторичного жилья)
Срок
от 3 мес.до 180 мес.
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Апартаменты
Страхование
Не требуется
Отсутствует
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость; Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин: 1) стоимости, определенной независимым оценщиком; 2) стоимости определенной банком; 3) цены сделки по покупке жилья.
Комиссия за организацию
Нет
0 тенге
Комиссия за рассмотрение
Нет
0 тенге
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Максимальная стоимость приобретаемого жилья: 25 млн. тенге для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау; 15 млн. тенге - для других регионов.
Возрастное ограничение
от 21
Регистрация
  • Постоянная
гражданство РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
  • Выписка с индивидуального пенсионного счета
  • Адресная справка
Документы, подтверждающие семейное положение заемщика/созаемщика/залогодателя/гаранта на момент подачи заявки (копия свидетельства о заключении/расторжении брака, брачного контракта и др.); Правоустанавливающие, технические и идентификационные документы на предмет обеспечения (копии).
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Примечание
Отсутствие непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
  • Кассы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 10.75%

Эффективная — 11.3%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
от 3 мес.до 180 мес.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы