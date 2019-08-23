Максимальная сумма займа: 80% от стоимости залогового обеспечения, но не более 20 000 000 тенге.
Первоначальный взнос
от 20%
Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого Жилья (для Первичного и Вторичного жилья)
Срок
от 3 мес.до 180 мес.
Рынок недвижимости
Первичный
Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Апартаменты
Страхование
Не требуется
Отсутствует
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость;
Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин:
1) стоимости, определенной независимым оценщиком;
2) стоимости определенной банком;
3) цены сделки по покупке жилья.
Комиссия за организацию
Нет
0 тенге
Комиссия за рассмотрение
Нет
0 тенге
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Максимальная стоимость приобретаемого жилья:
25 млн. тенге для городов Астана, Алматы, Актау, Атырау;
15 млн. тенге - для других регионов.
Возрастное ограничение
от 21
Регистрация
Постоянная
гражданство РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Выписка с индивидуального пенсионного счета
Адресная справка
Документы, подтверждающие семейное положение заемщика/созаемщика/залогодателя/гаранта на момент подачи заявки (копия свидетельства о заключении/расторжении брака, брачного контракта и др.);
Правоустанавливающие, технические и идентификационные документы на предмет обеспечения (копии).
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Примечание
Отсутствие непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам