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Ипотека
Ипотека от 3 млн тенге
Ипотека от 3 млн тенге
Ипотека в банках Казахстана. Калькулятор ипотеки для всех банков Казахстана со всеми условиями.
Переплата меньше
Взнос меньше
ДБ АО Сбербанк
Программа 175 квартир
от
7.1
%
Годовых
от
31 011
₸
в месяц
1 465 584
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.1%
Сумма
до 18 000 000 ₸
Взнос
до 60%
Срок
до 240 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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АО «First Heartland Jýsan Bank»
7-20-25
от
7.2
%
Годовых
от
31 172
₸
в месяц
1 488 768
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
от 500 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 22
до 60
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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АО Банк ЦентрКредит
Ипотека "7-20-25"
от
7.2
%
Годовых
от
31 172
₸
в месяц
1 488 768
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 3 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
ДБ АО Сбербанк
7-20-25
от
7.2
%
Годовых
от
31 172
₸
в месяц
1 488 768
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Стаж на последнем месте
4 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Евразийский банк
Ипотека "7-20-25"
от
7.2
%
Годовых
от
31 172
₸
в месяц
1 488 768
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
от 150 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 23
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Ипотека "7-20-25"
от
7.2
%
Годовых
от
31 172
₸
в месяц
1 488 768
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО АТФБанк
Ипотека «7-20-25»
от
7.2
%
Годовых
от
31 172
₸
в месяц
1 488 768
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
от 2 000 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Bank RBK
Ипотека "7-20-25"
от
7.21
%
Годовых
от
31 188
₸
в месяц
1 491 072
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.21%
Сумма
от 2 000 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Tengri Bank
Tengri Резидент
от
10.6
%
Годовых
от
36 899
₸
в месяц
2 313 456
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 10.6%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Взнос
от 10%
Срок
до 10 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО АТФБанк
Баспана ХИТ
от
11.3
%
Годовых
от
38 141
₸
в месяц
2 492 304
₸
переплата
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Ставка
до 11.3%
Сумма
от 2 000 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 15 лет
Рынок
Первичный, Вторичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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