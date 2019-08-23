Алматы
  1. Главная
  2. Ипотека
  3. Дом в ипотеку

Дом в ипотеку

Ипотека в банках Казахстана. Калькулятор ипотеки для всех банков Казахстана со всеми условиями.

Переплата меньшеВзнос меньше
АО АТФБанк
Государственная программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов
от3.1%
ГЭСВ
Оформить
  • Ставкадо 3.1%
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО Евразийский банк
Рефинансирование ипотечных жилищных займов/ипотечных займов
от3.1%
ГЭСВ
Оформить
  • Ставкадо 3.1%
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО Нурбанк
Государственная программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов
от3.1%
ГЭСВ
Оформить
  • Ставкадо 3.1%
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
Жилищный заем
от3.6%
ГЭСВ
до100 000 000
Тенге
Оформить
  • Ставкадо 3.6%
  • Суммадо 100 000 000 ₸
  • Срокот 6 мес.до 25 лет
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 68
  • Стаж на последнем месте7 мес.
  • Время рассмотрения заявки7 дн.
Оформить
АО АТФБанк
АКЦИЯ по ипотечному кредитованию
от5.3%
ГЭСВ
от20%
первоначальный взнос
Оформить
  • Ставкадо 5.3%
  • Взносот 20%
  • Срокдо 20 лет
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
Промежуточный заем
от7.4%
ГЭСВ
до9 000 000
Тенге
Оформить
  • Ставкадо 7.4%
  • Суммадо 9 000 000 ₸
  • Срокот 6 мес.до 25 лет
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 68
  • Стаж на последнем месте7 мес.
  • Время рассмотрения заявки7 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Halyk Sale
от8.4%
ГЭСВ
от20%
первоначальный взнос
Оформить
  • Ставкаот 8.4%до 9.4%
  • Взносот 20%
  • Срокдо 20 лет
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Стаж на последнем месте6 мес.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Ипотека
от15.2%
ГЭСВ
до100 000 000
Тенге
до30%
первоначальный взнос
Оформить
  • Ставкаот 15.2%до 18.7%
  • Суммадо 100 000 000 ₸
  • Взносдо 30%
  • Срокот 6 мес.до 240 мес.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
ДБ АО Сбербанк
Жилищный кредит
от15.99%
ГЭСВ
от1 500 000
Тенге
от30%
первоначальный взнос
Оформить
  • Ставкаот 15.99%до 18.4%
  • Суммаот 1 500 000 ₸
  • Взносот 30%
  • Срокот 12 мес.до 240 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Стаж на последнем месте4 мес.
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки7 дн.
Оформить
АО ForteBank
Ипотека от ForteBank
от16.4%
ГЭСВ
до50 000 000
Тенге
от15%
первоначальный взнос
Оформить
  • Ставкаот 16.4%до 20.5%
  • Суммадо 50 000 000 ₸
  • Взносот 15%
  • Срокдо 240 мес.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
Показать еще
Ипотека на срок
Ипотека на 5 лет
Ипотека на 10 лет
Ипотека на 15 лет
Ипотека на 20 лет
Ипотека на 25 лет
Популярные запросы
Ипотека в новостройках
Ипотека на вторичном рынке
Дом в ипотеку
Участок в ипотеку
Гараж в ипотеку
Ипотека на коммерческую недвижимость
Ипотека без первоначального взноса
По программе
Ипотека по программе 7-20-25
Ипотека по программе Баспана Хит
Ипотека по программе рефинансирования
Популярные суммы
Ипотека от 3 млн тенге
Ипотека от 5 млн тенге
Ипотека от 7 млн тенге
Ипотека от 10 млн тенге
Ипотека от 15 млн тенге
Ипотека от 20 млн тенге
Ипотека от 25 млн тенге
Ипотека в остальных городах
Ипотека в Абай
Ипотека в Акколь
Ипотека в Аксай
Ипотека в Аксу
Ипотека в Аксуат
Ипотека в Актау
Ипотека в Актобе
Ипотека в Алга
Ипотека в Алматы
Ипотека в Аральск
Ипотека в Аркалык
Ипотека в Атбасар
Ипотека в Атырау
Ипотека в Аягуз
Ипотека в Байконур
Ипотека в Байсерке
Ипотека в Балпык
Ипотека в Балхаш
Ипотека в Булаево
Ипотека в Глубокое
Ипотека в Державинск
Ипотека в Ерейментау
Ипотека в Есик
Ипотека в Есиль
Ипотека в Жанаозен
Ипотека в Жанатас
Ипотека в Жаркент
Ипотека в Жезказган
Ипотека в Жетысай
Ипотека в Житикара
Ипотека в Зайсан
Ипотека в Зыряновск
Ипотека в Казалинск
Ипотека в Кандыагаш
Ипотека в Капшагай
Ипотека в Караганда
Ипотека в Карагандинское
Ипотека в Каражал
Ипотека в Каратау
Ипотека в Каркаралинск
Ипотека в Каскелен
Ипотека в Кентау
Ипотека в Кокшетау
Ипотека в Костанай
Ипотека в Кульсары
Ипотека в Курчатов
Ипотека в Кызылорда
Ипотека в Ленгер
Ипотека в Лисаковск
Ипотека в Ломоносовское
Ипотека в Макинск
Ипотека в Мамлютка
Ипотека в Новая Шульба
Ипотека в Нур-Султан (Астана)
Ипотека в Павлодар
Ипотека в Петропавловск
Ипотека в Приозёрск
Ипотека в Риддер
Ипотека в Рудный
Ипотека в Сарань
Ипотека в Сарыагаш
Ипотека в Сарыозек
Ипотека в Сатпаев
Ипотека в Секисовка
Ипотека в Семей
Ипотека в Сергеевка
Ипотека в Серебрянск
Ипотека в Степногорск
Ипотека в Степняк
Ипотека в Тайынша
Ипотека в Талгар
Ипотека в Талдыкорган
Ипотека в Тараз
Ипотека в Текели
Ипотека в Темиртау
Ипотека в Туркестан
Ипотека в Унгуртас
Ипотека в Уральск
Ипотека в Усть-Каменогорск
Ипотека в Уштобе
Ипотека в Форт-Шевченко
Ипотека в Хромтау
Ипотека в Шалкар
Ипотека в Шар
Ипотека в Шахтинск
Ипотека в Шемонаиха
Ипотека в Шу
Ипотека в Шымкент
Ипотека в Щучинск
Ипотека в Экибастуз
Ипотека в Эмба

Онлайн-калькулятор ипотеки в Казахстане

Finance.kz - специализированный портал, где вы можете узнать актуальные кредитные новости, познакомиться с изменениями в финансовой сфере нашей страны, узнать о новых предложениях банков Казахстана, подобрать ипотеку, которая отвечает индивидуальным запросам. На нашем сайте каждый может получить профессиональную помощь по вопросам оформления и погашения ипотечного займа.

Мы регулярно размещаем статьи, которые помогут потребителям повысить свой уровень финансовой грамотности и разобраться в особенностях различных кредитных продуктов. Найдите ответы на интересующие вопросы, чтобы избежать опрометчивых решений и денежных потерь.


Ипотечное кредитование

Ипотеку в нашей стране предлагают государственные и коммерческие банки. Если вы планируете взять заем на покупку недвижимости, на страницах нашего портала представлено большое количество актуальных предложений. Каталог включает в себя решения для различных категорий заемщиков. Узнайте, где можно оформить ипотеку без первоначального взноса или с минимальным взносом, какие банки предлагают льготное кредитование, программы рефинансирования жилищных займов.

Посредством нашего сервиса можно сравнить предложения разных банков, чтобы подобрать самый выгодный кредитный продукт. Если вы планируете оформить ипотеку, стоит обратить внимание не только на проценты по кредиту, но и другие условия. В их числе - максимально возможная сумма займа, тип недвижимости, комиссия за рассмотрение заявки и выдачу средств, сроки кредитования, возможность рефинансирования и досрочного погашения без дополнительных платежей.

Воспользуйтесь нашим калькулятором ипотеки. С его помощью каждый человек может самостоятельно подобрать программу кредитования с учетом своих потребностей. На сайте можно заполнить анкету заемщика и отправить заявки сразу в несколько организаций. Это сэкономит ваше время и увеличит шансы получить необходимую сумму. Обратите внимание на кредитные новости компаний! В период действия специальных предложений можно оформить заем на более выгодных условиях.