Акциз

Косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателем. Зако­ном РК установлен порядок обложения акциза­ми реализуемых винно-водочных изделий, этилового спирта и пищевого сырья (кроме отпускаемого для выработки ликероводочных изделий и винодельческой продукции, пива, та­бачных изделий, шин, легковых автомобилей, грузовых автомобилей грузоподъемностью до 1,25 тонн, ювелирных изделий, бриллиантов, из­делий из хрусталя, ковров и ковровых изделий, меховых изделий, а также одежды из натураль­ной кожи).