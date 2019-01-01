Акциз
Косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателем. Законом РК установлен порядок обложения акцизами реализуемых винно-водочных изделий, этилового спирта и пищевого сырья (кроме отпускаемого для выработки ликероводочных изделий и винодельческой продукции, пива, табачных изделий, шин, легковых автомобилей, грузовых автомобилей грузоподъемностью до 1,25 тонн, ювелирных изделий, бриллиантов, изделий из хрусталя, ковров и ковровых изделий, меховых изделий, а также одежды из натуральной кожи).
Поделиться в FacebookРассказать ВКонтакте