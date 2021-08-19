- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 9.6% эффективная — 10%
- Сумма
- от 15 000 ₸
- Срок
- до 12 мес.
- Капитализация
- -
- Выплата процентов
- ЕжемесячноПричисляется к основной сумме 1 раз в месяц Банком самостоятельно в первый рабочий день каждого календарного месяца.
- Начисление процентов
- Ежемесячно
- Пролонгация
- возможнаС пролонгацией (В случае неявки Вкладчика по окончанию срока действия настоящего Договора и не востребования основной суммы Вклада и
начисленного Вознаграждения, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, на тех же условиях, но не более 2 раз, по ставке
вознаграждения, действующей для данного вида Вклада на день пролонгации. Только для депозитов к тенге)/либо без пролонгации.
- Пополнение
- возможноБез ограничений, до максимальной суммы вклада.
- Частичное снятие
- нетОтсутствует
- Досрочное рассторжение
- возможноДосрочное расторжение по истечению 30 дней с момента подачи заявления, вознаграждение пересчитывается из расчета ставки по депозиту «До востребования».
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет