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Стратегия

от 15 000 ₸  
сумма вклада
9.6%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 12 мес.
срок вклада
10%
эффективная ставка
Ежемесячно
начисление процентов
Срок размещения 12 месяцев (тенге)
Срок размещения 24 месяца (тенге)
Срок размещения 12-24 месяца (доллары США)
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"
О компании
bankffin.kzru
Ипотека1Депозиты3
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 9.6%  эффективная — 10%
Сумма
от 15 000 ₸  
Срок
до 12 мес.
Капитализация
-
Выплата процентов
ЕжемесячноПричисляется к основной сумме 1 раз в месяц Банком самостоятельно в первый рабочий день каждого календарного месяца.
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможнаС пролонгацией (В случае неявки Вкладчика по окончанию срока действия настоящего Договора и не востребования основной суммы Вклада и начисленного Вознаграждения, Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, на тех же условиях, но не более 2 раз, по ставке вознаграждения, действующей для данного вида Вклада на день пролонгации. Только для депозитов к тенге)/либо без пролонгации.
Пополнение
возможноБез ограничений, до максимальной суммы вклада.
Частичное снятие
нетОтсутствует
Досрочное рассторжение
возможноДосрочное расторжение по истечению 30 дней с момента подачи заявления, вознаграждение пересчитывается из расчета ставки по депозиту «До востребования».
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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