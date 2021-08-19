Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 8.64% эффективная — 9%

Сумма от 15 000 ₸

Срок от 12 мес. до 36 мес.

Капитализация Ежемесячно Ежемесячно капитализируется / либо на текущий счет Вкладчика

Выплата процентов Ежемесячно

Начисление процентов Ежемесячно

Пролонгация нет

Пополнение возможно Без ограничений, до максимальной суммы вклада

Частичное снятие возможно Возможно, с сохранением на счете остатка не ниже минимальной суммы вклада (неснижаемый остаток).

Досрочное рассторжение возможно выплата вознаграждения за фактический срок размещения вклада.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет