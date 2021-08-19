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Копилка

от 15 000 ₸  
сумма вклада
8.64%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 36 мес.
срок вклада
9%
эффективная ставка
Ежемесячно
начисление процентов
Тенге
Доллары США
Евро
Рубли
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"
О компании
bankffin.kzru
Ипотека1Депозиты3
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 8.64%  эффективная — 9%
Сумма
от 15 000 ₸  
Срок
от 12 мес.  до 36 мес.
Капитализация
ЕжемесячноЕжемесячно капитализируется / либо на текущий счет Вкладчика
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
нет
Пополнение
возможноБез ограничений, до максимальной суммы вклада
Частичное снятие
возможноВозможно, с сохранением на счете остатка не ниже минимальной суммы вклада (неснижаемый остаток).
Досрочное рассторжение
возможновыплата вознаграждения за фактический срок размещения вклада.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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