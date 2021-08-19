- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 8.64% эффективная — 9%
- Сумма
- от 15 000 ₸
- Срок
- от 12 мес. до 36 мес.
- Капитализация
- ЕжемесячноЕжемесячно капитализируется / либо на текущий счет Вкладчика
- Выплата процентов
- Ежемесячно
- Начисление процентов
- Ежемесячно
- Пролонгация
- нет
- Пополнение
- возможноБез ограничений, до максимальной суммы вклада
- Частичное снятие
- возможноВозможно, с сохранением на счете остатка не ниже минимальной суммы вклада (неснижаемый остаток).
- Досрочное рассторжение
- возможновыплата вознаграждения за фактический срок размещения вклада.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет