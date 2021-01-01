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Депозит "Turbo Deposit" (Срочный депозит)

от 1 000 ₸  
сумма вклада
9.34%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 3 мес.  до 3 мес.
срок вклада
9.8%
эффективная ставка
Ежедневно
начисление процентов
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Тенге
Доллар
Доллар
Доллар
Доллар
Доллар
Доллар
Доллар
Евро
Евро
Евро
Евро
Евро
Евро
Евро
Российский рубль
Российский рубль
Российский рубль
Российский рубль
Российский рубль
Российский рубль
Российский рубль
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 9.34%  эффективная — 9.8%
Сумма
от 1 000 ₸  
Срок
от 3 мес.  до 3 мес.
Капитализация
Ежедневно
Выплата процентов
Ежедневно
Начисление процентов
Ежедневно
Пролонгация
возможнаАвтоматическая пролонгация вклада на условиях вклада «TURBO Deposit» по ставкам, действующим на момент пролонгации вклада в Банке.
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
Досрочное рассторжение
возможноВознаграждение выплачивается по вкладу без пересчета процентов и штрафных санкций, за фактическое время нахождения суммы вклада по ставке, действующей на момент расторжения вклада.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Минимальная сумма вклада: 1000 тенге
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