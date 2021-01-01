Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 9.34% эффективная — 9.8%

Сумма от 1 000 ₸

Срок от 3 мес. до 3 мес.

Капитализация Ежедневно

Выплата процентов Ежедневно

Начисление процентов Ежедневно

Пролонгация возможна Автоматическая пролонгация вклада на условиях вклада «TURBO Deposit» по ставкам, действующим на момент пролонгации вклада в Банке.

Пополнение нет

Частичное снятие возможно

Досрочное рассторжение возможно Вознаграждение выплачивается по вкладу без пересчета процентов и штрафных санкций, за фактическое время нахождения суммы вклада по ставке, действующей на момент расторжения вклада.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет