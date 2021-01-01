- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 9.34% эффективная — 9.8%
- Сумма
- от 1 000 ₸
- Срок
- от 3 мес. до 3 мес.
- Капитализация
- Ежедневно
- Выплата процентов
- Ежедневно
- Начисление процентов
- Ежедневно
- Пролонгация
- возможнаАвтоматическая пролонгация вклада на условиях вклада «TURBO Deposit» по ставкам, действующим на момент пролонгации вклада в Банке.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное рассторжение
- возможноВознаграждение выплачивается по вкладу без пересчета процентов и штрафных санкций, за фактическое время нахождения суммы вклада по ставке, действующей на момент расторжения вклада.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Минимальная сумма вклада: 1000 тенге